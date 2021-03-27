​Стаховский/Молчанов – Бегеманн/Вавассори. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 марта состоится парный финал на челленджере в швейцарском Лугано.
В матче за титул сыграют украинцы Сергей Стаховский и Денис Молчанов. Их соперниками будет немецко-французский тандем Андре Бегеманн / Андреа Вавассори, посеянный под первым номером.
Начало матча в 14:10 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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