​Стаховский/Молчанов – Бегеманн/Вавассори. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 марта состоится парный финал на челленджере в швейцарском Лугано.



В матче за титул сыграют украинцы Сергей ​Стаховский и Денис Молчанов. Их соперниками будет немецко-французский тандем Андре Бегеманн / Андреа Вавассори, посеянный под первым номером.



Начало матча в 14:10 по Киеву.