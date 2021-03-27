Балканы – Перемога. На полосатом поле. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 марта в 14:00 проходит поединок 14-го тура Второй лиги.
Смотрите видеотрансляцию матча «Балканы» Заря – «Перемога» Днепр.
Оригинально выглядит поле стадиона им. Любчика в с. Маяки Одесской обл.
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Источник — Sport.ua
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