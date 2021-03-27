Хавбек Миная: «Думаю, команда добьется успеха и сохранит место в УПЛ»

Хавбек «Миная» Виталий Бойко, который недавно пополнил состав команды, уверен, что футболистам удастся выполнить задачу и остаться в УПЛ.

«Как возник вариант с «Минаем»? Когда я был в Испании, то мне позвонил агент и рассказал, что есть возможность вернуться в Украину и играть за клуб УПЛ. Конечно, я долго не думал и принял приглашение «Миная».

«Теперь хочу помочь команде добиться результатов. Здесь замечательный коллектив, есть все условия, чтобы играть в футбол. Думаю, мы обязательно достигнем успеха и сохраним место в УПЛ», - сказал Бойко.

Сейчас команда занимает предпоследнее место.