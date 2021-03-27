Хавбек Миная: «Думаю, команда добьется успеха и сохранит место в УПЛ»

Виталий Бойко рассчитывает на успех

  • 27.03.2021 14:05
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  • 1 комментарий
Хавбек Миная: «Думаю, команда добьется успеха и сохранит место в УПЛ»
© fcminaj.com

Хавбек «Миная» Виталий Бойко, который недавно пополнил состав команды, уверен, что футболистам удастся выполнить задачу и остаться в УПЛ.

«Как возник вариант с «Минаем»? Когда я был в Испании, то мне позвонил агент и рассказал, что есть возможность вернуться в Украину и играть за клуб УПЛ. Конечно, я долго не думал и принял приглашение «Миная».

«Теперь хочу помочь команде добиться результатов. Здесь замечательный коллектив, есть все условия, чтобы играть в футбол. Думаю, мы обязательно достигнем успеха и сохраним место в УПЛ», - сказал Бойко.

Сейчас команда занимает предпоследнее место.

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Источник — ФК Минай

(1 голос)

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Комментарии
    Владимир Коновалец
    online
      Владимир Коновалец, 27.03.2021 14:30
    -1
    Ял може ця глуха команда залишитись в УПЛ? Відповідь тільки одна - за великі гроші в УАФ та арбітрам, по іншому - не реально, це більше нагадує ненаукову фантастику.
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