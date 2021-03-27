Андрей ПОЛУНИН: «Финляндия – очень сильный соперник»

Бывший футболист сборной Украины Андрей Полунин поделился ожиданиями от матча команды Андрея Шевченко против Финляндии в рамках второго тура группового этапа отбора к чемпионату мира-2022.

«Впереди у нас игра с Финляндией. Это очень сильный соперник. Я думаю, расслабляться нельзя, потому что вот они сыграли 2:2 (с Боснией и Герцеговиной - прим.). Финны - очень дисциплинированная команда. Играют больше от обороны, на контратаках. Именно так они забили второй гол - Пукки убежал с центра поля и забил.

В игре с Францией у нас был хороший состав - и Зинченко, и Малиновский, и Яремчук. Просто все зависит от тактики, поэтому могут быть изменения в составе. От этого будет зависеть, будем ли мы играть в атакующий футбол или позиционный.

Я думаю, что тренерский штаб выберет идеальный план на игру, который должен будет принести нам положительный результат», - сказал Полунин.

Поединок состоится 28 марта в Киеве на НСК «Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 21:45.