Андрей ПОЛУНИН: «Финляндия – очень сильный соперник»

Специалист – о сопернике сборной Украины

  • 27.03.2021 13:53
  • 780 просмотров
  • 4 комментария
Андрей ПОЛУНИН: «Финляндия – очень сильный соперник»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший футболист сборной Украины Андрей Полунин поделился ожиданиями от матча команды Андрея Шевченко против Финляндии в рамках второго тура группового этапа отбора к чемпионату мира-2022.

«Впереди у нас игра с Финляндией. Это очень сильный соперник. Я думаю, расслабляться нельзя, потому что вот они сыграли 2:2 (с Боснией и Герцеговиной - прим.). Финны - очень дисциплинированная команда. Играют больше от обороны, на контратаках. Именно так они забили второй гол - Пукки убежал с центра поля и забил.

В игре с Францией у нас был хороший состав - и Зинченко, и Малиновский, и Яремчук. Просто все зависит от тактики, поэтому могут быть изменения в составе. От этого будет зависеть, будем ли мы играть в атакующий футбол или позиционный.

Я думаю, что тренерский штаб выберет идеальный план на игру, который должен будет принести нам положительный результат», - сказал Полунин.

Поединок состоится 28 марта в Киеве на НСК «Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 21:45.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    Владимир Коновалец
    online
      Владимир Коновалец, 27.03.2021 14:56
    0
    Перед грою починається організована акція про те, що збірна Фінляндії - одна з найкращих команд світу, що премога над нею ввійде в скрижалі нашої історії і так далі. А програємо - скажуть: так це одна з сильніших команд на континенті,гріх було не програти...
    Ссылка
    sres2016
    online
      sres2016, 27.03.2021 14:41
    0
    "Очень сильный"... Пане експерте, ви це серйозно? 55-та в рейтингу.
    Ссылка
    danila
    online
      danila, 27.03.2021 14:38
    0
    Наверное Шева не смотрит коменты типа Полунина или Алиева!И правильно делает.вы свое дело сделали кака смогли и лучше помолчите.уж много увы спецов на советы а мало толку.
    Ссылка
    danila
    online
      danila, 27.03.2021 14:37
    0
    Наверное Шева не смотрит коменты типа Полунина или Алиева!И правильно делает.вы свое дело сделали кака смогли и лучше помолчите.уж много увы спецов на советы а мало толку.
    Ссылка
    Владимир Коновалец
    online
      Владимир Коновалец, 27.03.2021 14:56
    0
    Перед грою починається організована акція про те, що збірна Фінляндії - одна з найкращих команд світу, що премога над нею ввійде в скрижалі нашої історії і так далі. А програємо - скажуть: так це одна з сильніших команд на континенті,гріх було не програти...
    Ссылка
    sres2016
    online
      sres2016, 27.03.2021 14:41
    0
    "Очень сильный"... Пане експерте, ви це серйозно? 55-та в рейтингу.
    Ссылка
    danila
    online
      danila, 27.03.2021 14:38
    0
    Наверное Шева не смотрит коменты типа Полунина или Алиева!И правильно делает.вы свое дело сделали кака смогли и лучше помолчите.уж много увы спецов на советы а мало толку.
    Ссылка
    danila
    online
      danila, 27.03.2021 14:37
    0
    Наверное Шева не смотрит коменты типа Полунина или Алиева!И правильно делает.вы свое дело сделали кака смогли и лучше помолчите.уж много увы спецов на советы а мало толку.
    Ссылка
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