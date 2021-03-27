Олег ШЕЛАЕВ: «У меня опасения только по Финляндии»

Специалист – о предстоящих матчах сборной Украины

  • 27.03.2021 13:28
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Олег ШЕЛАЕВ: «У меня опасения только по Финляндии»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Шелаев

Бывший полузащитник сборной Украины Олег Шелаев поделился ожиданиями от матча команды Андрея Шевченко против Финляндии в рамках второго тура группового этапа отбора к чемпионату мира-2022.

«Ничья, которая была во Франции, нивелируется, если не будет добыта победа в домашней игре с Финляндией. Это однозначно. Есть две домашние игры - против Финляндии и Казахстана, в которых нужно брать очки, чтобы претендовать на второе место, а там можно побороться и за первое.

У меня опасения только по Финляндии, потому что накладывается усталость после игры с Францией. Будет давление, потому что обязательно нужно выиграть. С казахами может быть немного проще. Это будет третья игра. У казахов накануне будет непростой домашний матч с Францией, перелет в Украину. Я думаю, что они будут в более проигрышном положении, чем мы», - сказал Шелаев.

Поединок состоится 28 марта в Киеве на НСК «Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 21:45.

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Источник — Футбол 1/2/3

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