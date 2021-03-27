Карьера без Зенита. Летом 2006-го Тимощук был близок к трансферу в Фейенорд

Клуб из Роттердама внезапно столкнулся с финансовыми сложностями, и сделку отменили

  • 27.03.2021 12:53
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Карьера без Зенита. Летом 2006-го Тимощук был близок к трансферу в Фейенорд
© Getty Images/Global Images Ukraine

Летом 2006 года после успешного выступления сборной Украины на чемпионате мира в Германии, руководство «Фейенорда» проявляло интерес к подписанию 27-летнего на тот момент опорного полузащитника «Шахтера» Анатолия Тимощука.

Делегация клуба из Роттердама прилетала в Украину, где быстро достигла договоренности с футболистом, который был в восторге от возможности проявить себя за границей.

В «Фейенорде» полагали, что для покупки Тимощука будет достаточно 5 миллионов евро. Их роттердамскому клубу обещал предоставить один из самых богатых людей Нидерландов Ат ван Херк, но в последний момент он отказался от этой идеи.

Более того, в ходе переговоров с президентом «Шахтера» Ринатом Ахметовым выяснилось, что украинский клуб готов отпустить Тимощука минимум за 10 миллионов евро, из-за чего сделка зашла в тупик и не состоялась.

Напомним, в феврале 2007 года Тимощук за 14,5 миллионов евро перешел в «Зенит». Позднее поиграл за «Баварию» и «Кайрат».

Ныне 41-летний Анатолий является одним из ассистентов главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

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