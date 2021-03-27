Александр СИРОТА: «В сборной Украины идеальная атмосфера»

Защитник сборной Украины Александр Сирота рассказал о подготовке к матчу отбора ЧМ-2022 против Финляндии.

«Игра с Францией в прошлом. Сейчас готовимся на Финляндию. Каждый соперник играет по-разному, и мы подстраиваемся».

«Настроение, конечно, боевое. В сборной так всегда. Я здесь уже второй раз. В сборной Украины идеальная атмосфера, все ребята отлично друг с другом общаются, поэтому все супер».

«Финляндия - непростая команда, будет биться до конца. Мы это знаем и готовимся», - сказал Сирота.

Игра состоится 28 марта.