Жуниор МОРАЕС: «Украина проведет три матча за неделю - это много»

Форвард сборной Украины Жуниор Мораес прокомментировал текущую ситуацию в национальной команде на старте отбора ЧМ-2022.

«Сейчас важны психология и физическая подготовка, потому что Украина сыграет три матча за неделю, это много. Мало времени на восстановление, но это очень важные поединки».

«Игра с Францией - отличный результат. Команда много работала. Меня выпустили на поле во втором тайме, я сделал все, чтобы помочь сборной», - сказал Мораес.

28 марта Украина сыграет с Финляндией.