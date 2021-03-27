Жуниор МОРАЕС: «Украина проведет три матча за неделю - это много»

Форвард сборной Украины Жуниор Мораес прокомментировал текущую ситуацию в национальной команде на старте отбора ЧМ-2022.
«Сейчас важны психология и физическая подготовка, потому что Украина сыграет три матча за неделю, это много. Мало времени на восстановление, но это очень важные поединки».
«Игра с Францией - отличный результат. Команда много работала. Меня выпустили на поле во втором тайме, я сделал все, чтобы помочь сборной», - сказал Мораес.
28 марта Украина сыграет с Финляндией.
Источник — ФК Шахтер Донецк
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.