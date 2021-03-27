Жуниор МОРАЕС: «Украина проведет три матча за неделю - это много»

Игрок оценил текущую ситуацию в сборной

  • 27.03.2021 11:50
  • 1484 просмотра
  • 6 комментариев
Жуниор МОРАЕС: «Украина проведет три матча за неделю - это много»
© uaf.ua

Форвард сборной Украины Жуниор Мораес прокомментировал текущую ситуацию в национальной команде на старте отбора ЧМ-2022.

«Сейчас важны психология и физическая подготовка, потому что Украина сыграет три матча за неделю, это много. Мало времени на восстановление, но это очень важные поединки».

«Игра с Францией - отличный результат. Команда много работала. Меня выпустили на поле во втором тайме, я сделал все, чтобы помочь сборной», - сказал Мораес.

28 марта Украина сыграет с Финляндией.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(7 голосов)

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Комментарии
    WladWest
    online
      WladWest, 27.03.2021 13:18
    0
    unforgiven Den, 27.03.2021 12:38
    Несмотря ни на что Мораес полезен для сборной
    За пивом бегает?
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 27.03.2021 13:15
    0
    unforgiven Den, 27.03.2021 12:38
    Несмотря ни на что Мораес полезен для сборной
    Почти 34 года, 0 голов. Очень полезный форвард
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 27.03.2021 12:38
    -1
    Несмотря ни на что Мораес полезен для сборной
    Ссылка
    M@Ks7777⚒
    online
      M@Ks7777⚒, 27.03.2021 12:23
    -4
    Пора уже забить Мораешь за сборную ,а не х....заниматься
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 27.03.2021 12:02
    +1
    Даст бог, если всякое пятово, коноплянко и ярмоленко на поле не выйдет - мы будем лидерами группы после трех игр!!!
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 27.03.2021 11:54
    +4
    Старость не радость. С Францией сыграл 20 минут и уже много.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 27.03.2021 11:54
    +4
    Старость не радость. С Францией сыграл 20 минут и уже много.
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 27.03.2021 12:02
    +1
    Даст бог, если всякое пятово, коноплянко и ярмоленко на поле не выйдет - мы будем лидерами группы после трех игр!!!
    Ссылка
    WladWest
    online
      WladWest, 27.03.2021 13:18
    0
    unforgiven Den, 27.03.2021 12:38
    Несмотря ни на что Мораес полезен для сборной
    За пивом бегает?
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 27.03.2021 13:15
    0
    unforgiven Den, 27.03.2021 12:38
    Несмотря ни на что Мораес полезен для сборной
    Почти 34 года, 0 голов. Очень полезный форвард
    Ссылка
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