ВИДЕО. Разминка Матса Хуммельса и Алисы Шмидт

Тренируемся в домашних условиях

  • 27.03.2021 10:35
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ВИДЕО. Разминка Матса Хуммельса и Алисы Шмидт
© Getty Images/Global Images Ukraine. Матс Хуммельс

В этом ролике предлагаем вашему вниманию запись совместной тренировки футболиста «Боруссии Дортмунд» Матса Хуммельса и легкоатлетки и фитнесс-тренера по совместительству Алисы Шмидт.

В этом выпуске рубрики «‎Stay fit‎» с официального канала «Боруссии Дортмунд» фитнес-инструктор и известная немецкая бегунья Алиса Шмидт покажет лучшие упражнения для разминки. Спойлер: даже профессиональный футболист назвал некоторые из упражнений достаточно сложными.

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Источник — Sport.ua

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