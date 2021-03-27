ВИДЕО. Разминка Матса Хуммельса и Алисы Шмидт

В этом ролике предлагаем вашему вниманию запись совместной тренировки футболиста «Боруссии Дортмунд» Матса Хуммельса и легкоатлетки и фитнесс-тренера по совместительству Алисы Шмидт.
В этом выпуске рубрики «Stay fit» с официального канала «Боруссии Дортмунд» фитнес-инструктор и известная немецкая бегунья Алиса Шмидт покажет лучшие упражнения для разминки. Спойлер: даже профессиональный футболист назвал некоторые из упражнений достаточно сложными.
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Источник — Sport.ua
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