Сергей ДЕРЕВЯНЧЕНКО: «Нужно провести поединок в ближайшее время»

Украинский боксер – о планах на будущее

  • 27.03.2021 10:50
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Сергей ДЕРЕВЯНЧЕНКО: «Нужно провести поединок в ближайшее время»
© Boxing Scene. Сергей Деревянченко

Второй номер рейтинга WBC в среднем весе Сергей Деревянченко (13-3, 10 КО) трижды боксировал за пояс чемпиона мира. В последнем поединке украинец в сентябре прошлого года дрался с Джермаллом Чарло (31-0, 22 КО) и уступил решением судей.

Деревянченко рассказал о подготовке к возвращению в ринг, которое планируется на май-июнь:

«Я сейчас тренируюсь для поддержания формы. Скоро буду ехать в США и там уже продолжать подготовку к бою. Отъезд в США постоянно оттягиваю, потому что здесь уже чуть-чуть привык. Но так всегда, если летишь в Украину из Штатов, то, например, думаешь о том, как будет проходить тренировочный процесс и все такое. А еще сейчас во времена пандемии все работает с ограничениями.

Для профессиональной карьеры, для роста там комфортнее: тренироваться, жить. Там завязан весь профессиональный бокс. Здесь комфортнее от того, что здесь друзья, родственники, общение. Этого не хватает в США. Так что приходится жить на две страны.

Здесь я тоже работаю, тренируюсь достаточно серьезно: три-четыре недели день в день продуктивно занимаюсь. Месяц уже хорошей работы, начинаю набирать нужные кондиции, чтобы по приезду в США уже начинать кэмп.

Мне нужно провести поединок в ближайшее время. Как говорят в Америке, быть в деле. Посмотрим какие предложения будут. У меня в течение двух лет были очень тяжелые бои, один за другим. Я хорошо отдохнул, восстановился, думаю, могу рассматривать любые предложения. Я буду информировать по ходу дела.

В моем весе очень много крутых бойцов, с которыми могли бы получиться интересные бои. Например, Мингуя – очень перспективный парень.

Я посмотрел его крайний бой, с Туреано Джонсоном, с которым я боксировал. Мингуе еще рановато выходить на уровень того же Головкина, о котором говорили. По моему мнению, он еще сыроват. Это исходя из его предыдущего боя», - сказал Деревянченко.

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Источник — XSport

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