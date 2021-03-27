Колос 27 марта сыграет два контрольных матча

Команда Руслана Костышина заполнит международную паузу спаррингами

  • 27.03.2021 08:35
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Колос 27 марта сыграет два контрольных матча
© ФК Динамо Киев. Руслан Костышин

24 марта футболисты коваливского «Колоса» возобновили подготовку к календарному поединку 20 тура чемпионата УПЛ с «Минаем», который должен состояться в Ужгороде 4 апреля.

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин рассказал, сыграют ли его подопечные спарринг во время мартовской паузы в чемпионате УПЛ, вызванной участием сборных в матчах на международной арене.

«27 марта у нас запланированы сразу два контрольных поединка: с аматорами из «Джуниорса» (Шпитьки), выступающими в первенстве Киевской области, и нашим молодежным составом. У меня будет возможность посмотреть в деле ближайший резерв. Пока что не тренируется в общей группе только Евгений Задоя, но, поскольку повреждение у него не серьезное, то рассчитываю на его возвращение в строй к противостоянию с «Минаем». А вот кто точно не сыграет в Ужгороде, так это Денис Костышин из-за дисквалификации», - сказал Костышин.

Напомним, что «Колос» занимает в чемпионате УПЛ шестое место, набрав 29 очков.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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