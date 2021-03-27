Три украинки заявились на турнир серии ITF в португальском Оэйраше

Три украинки заявлены на турнир серии ITF World Tennis Tour с призовым фондом $60 тысяч, который пройдет в португальском Оэйраше с 12 по 18 апреля.
В квалификацию турнира в Португалии будет играть Дарья Снигур (WTA 197), а вот Катарина Завацкая (WTA 128) и Ангелина Калинина (WTA 167) начнут игру с основного раунда.
Перед этими соревнованиями Завацкая и Калинина также заявлены на турнир ITF с призовым фондом $60 тысяч в Швейцарии.
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Источник — ITF
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