Три украинки заявились на турнир серии ITF в португальском Оэйраше

Три украинки заявлены на турнир серии ITF World Tennis Tour с призовым фондом $60 тысяч, который пройдет в португальском Оэйраше с 12 по 18 апреля.

В квалификацию турнира в Португалии будет играть Дарья Снигур (WTA 197), а вот Катарина Завацкая (WTA 128) и Ангелина Калинина (WTA 167) начнут игру с основного раунда.

Перед этими соревнованиями Завацкая и Калинина также заявлены на турнир ITF с призовым фондом $60 тысяч в Швейцарии.