В пятый день сборов, 26 марта, национальная команда Украины сконцентрировалась на подготовке к следующему мартовскому сопернику – сборной Финляндии. Утром на теоретическом занятии тренерский штаб разобрал игру с Францией, сделав акцент на соответствующих коррективах, которые необходимо имплементировать в следующем матче.

Между теорией и обедом у ребят было немного времени на необычное для футбольных будней дело – примерку официальных деловых костюмов, в которых делегация национальной команды поедет на финал Евро-2020. Как правило, такая процедура происходит перед финальным турниром чемпионата мира или Европы, в данном случае – раз в четыре года. Партнер сборной Украины – компания «Арбер» – подготовил стильные элегантные костюмы, поэтому у ребят появилась возможность для положительных эмоций и дружеских шуток, что никогда не бывает лишним для поддержания хорошего настроения в команде.

А под конец светового дня – снова работа. На вечерней тренировке продолжилась отработка тренерских замыслов, с которыми команда ознакомилась на теоретическом занятии. Игровые серии помогают отрабатывать тактические схемы и осуществлять ротацию исполнителей по позициям. Сейчас конкуренция в составе сборной довольно ощутима: что молодежи, опытные – все хотят попасть в состав на матч. 29 футболистов, присутствующих в лагере сборной, борются за свое место на поле. Поэтому тренерскому штабу приходится делать скрупулезный анализ, чтобы выбрать лучших. Самое важное, что все здоровы.

27 марта этот процесс продолжится во время предигрового занятия – в 18:30 сине-желтые начнут официальную тренировку на поле НСК «Олимпийский». А за полчаса до этого Андрей Шевченко и один из игроков сборной дадут онлайн пресс-конференцию представителям средств массовой информации.

ВИДЕО. Дневник сборной: день 5. Как выглядят футболисты в костюмах