Украина – Финляндия. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер сделал прогноз на матч квалификации ЧМ-2022

  • 27.03.2021 05:00
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Украина – Финляндия. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 Украина – Финляндия:

«Финляндия сыграла вничью 2:2 с боснийцами. За финнов дубль оформил форвард «Норвича» Теему Пукки. При всем уважении к Финляндии, ей не повезло с группой, в которой есть топ-сборные Франции и Украины и очень сильная команда Боснии, в которой есть Джеко, Крунич, и Пьянич.

Да, в футболе бывают чудеса. Но, если с боснийцами финнам удалось сыграть вничью, то Франция и Украина здесь щедростью не будут отличаться. Тактика нашей сборной будет другой на предстоящий матч. Вместо пяти защитников будет четыре, а сыграем по системе 1–4–3–3. Мы будем активно прессинговать, максимально используя фланги. Будем выжимать из стандартов. Недооценки не будет. Самоотдача со стороны Украины будет запредельной. Так как у нас есть реальный шанс выиграть группу и выйти на мундиаль.

Если кто-то мне скажет, что сборная Украины не обыграет Финляндию, тогда даже не знаю, что ответить. Я всегда говорю: будьте патриотами! Мы должны уважать соперника, но верить надо в свою сборную. Но, как я сказал, до ответного матча с Францией Украина не должна потерять ни одного очка. Я этого хочу и предчувствую, что так будет. Искренне желаю хорошей игры и победы сборной Украины», – сказал Грозный.

Матч Украина – Финляндия состоится 28 марта. Начало встречи – в 21:45.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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