Казахстан – Франция. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер сделал прогноз на матч квалификации ЧМ-2022

  • 27.03.2021 03:47
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Казахстан – Франция. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 Казахстан – Франция.

«В этой группе у всех команд по одному очку – у Франции, Украины, Боснии Герцеговины и Финляндии. Казахстан еще не играл. 

Французам после жесткой критики за матч с Украиной предстоит играть с Казахстаном. Но этот поединок для них не будет легкой прогулкой. Из-за травмы не сыграет лидер опорной зоны Канте. Казахстан свежее, так как не играл. И в эмоциональном плане позитивнее. Им, в отличии от французов, не надо никуда лететь. Франция летит в Казахстан, и это долгий перелет. Есть и разница во времени. Это все не так просто. Да и Казахстану терять нечего. А сенсацию преподнести они могут, так как уровень футболистов достаточно квалифицированный у них. 

Казахстану не нужно ничего выдумывать. Им надо посмотреть, как Украина сыграла против французов. Обязательно нужно сыграть в три центральных защитника. В обороне нужны пять защитников, тогда можно справиться с атакой Франции. Опорная зона также должна быть под особым контролем, чтобы избежать ударов со средней дистанции. Команда должна быть единым целым организмом. Оборона Франции будет играть без страховки, и их можно будет наказать. Важно в это верить и основное – это психология. Да, Франция – чемпион мира, но у них можно отбирать очки, можно их обыгрывать. 

На поле сборная Казахстана не должна допускать разрывов между линиями. С французами должна быть предельная концентрация до финального свистка. Казахстану нужно потерпеть. Я стараюсь отправить позитивные посылы сборной Казахстана, потому что я работал в этой стране с тремя именитыми командами. Я в Казахстане всегда чувствовал со стороны людей теплоту, внимание и уважение. Там комфортно работалось. Поэтому я советую Казахстану, как играть с Францией.

Я верю, что можно взять очки. Важно, чтобы в это верили футболисты. Желаю удачи и успехов Казахстану! У вас все получится», – сказал Грозный. 

Матч Казахстан – Франция состоится 28 марта. Начало встречи – в 16:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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