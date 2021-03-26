Хорватия – Кипр. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 Хорватия – Кипр.

«Сборная Кипра перед вылетом в Загреб сумела взять очки в домашнем поединке со Словакией (0:0). У Хорватии после поражения от Словении на выезде (0:1) нету права на ошибку. От команды Златко Далича все ждут только победы, так как это необходимо для попадания на мундиаль.

Я ставлю на домашнюю победу хорватов в матче с Кипром. Да, Кипр хорошо играет в обороне и хорошо обороняется. Но, думаю, Хорватия победит и, наверное, с минимальным перевесом», - считает Бартулович.

Матч Хорватия – Кипр состоится 27-го марта. Начало встречи в 19:00.