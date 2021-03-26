Хорватия – Кипр. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Эксперт дал прогноз на матч отбора ЧМ-2022

  • 26.03.2021 23:46
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Хорватия – Кипр. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 Хорватия – Кипр.

«Сборная Кипра перед вылетом в Загреб сумела взять очки в домашнем поединке со Словакией (0:0). У Хорватии после поражения от Словении на выезде (0:1) нету права на ошибку. От команды Златко Далича все ждут только победы, так как это необходимо для попадания на мундиаль.

Я ставлю на домашнюю победу хорватов в матче с Кипром. Да, Кипр хорошо играет в обороне и хорошо обороняется. Но, думаю, Хорватия победит и, наверное, с минимальным перевесом», - считает Бартулович.

Матч Хорватия – Кипр состоится 27-го марта. Начало встречи в 19:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Источник — Sport.ua

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