Леонид БУРЯК: «Еще 10 минут - и Украина могла дожать Францию»

Экс-тренер «Динамо» и сборной Украины Леонид Буряк оценил ничью против Франции на старте отбора ЧМ-2022.

- Я ничего нового не скажу, одержали позитивный результат, хорошо сыграли и добыли очко в матче против непростой команды. У «бело-синих» всегда что-то получается, что-то не получается. Видно, что есть кондиции и, я думаю, что динамовцы на фоне сборной Франции не потерялись, а выглядели достаточно достойно.

Недооценка или переоценка соперника - две нехорошие вещи, но по всей вероятности после результата 7:1 Франция не настроилась на нашу сборную. Игра была сложная, но тем не менее, считаю, что еще 10 минут и можно было бы дожать соперника.

- Молодой игрок «Динамо» Илья Забарный уже адаптировался к требованиям тренерского штаба сборной Украины?

- Я считаю, что это уже не молодой футболист. Он давно играет на высоком уровне и у него хорошо это получается.

- Забитый гол сборной Украины - заслуга Сергея Сидорчука?

- В эпизоде с забитым мячом был удар от Сидорчука. Думаю, что это логичное решение записать гол на счет Сергея.

- Заметно трансформировался костяк сборной Украины, сейчас это киевское «Динамо»...

- Каждый тренер определяет состав команды. «Шахтер» сейчас не в тех кондициях, какой-то спад горняков. Игроки, которые выступают за сборную - лидеры на поле.

- Какие перспективы сборной Украины в квалификации на ЧМ-22?

- Сейчас сложно что-то говорить, каждая игра может стать решающей. Впереди сложные матчи с перелетами. Будем надеяться, что у нашей сборной все получится.