Олимпик плюс Черноморец. Почему Гельзин отказался от переезда в Одессу

Покупка стадиона в Одессе американцами стала сюрпризом и для Климова

  • 26.03.2021 22:00
  • 2138 просмотров
  • 4 комментария
Олимпик плюс Черноморец. Почему Гельзин отказался от переезда в Одессу
© ФК Олимпик. Владислав Гельзин

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов поведал о ситуации вокруг будущего одесского «Черноморца»:

«Много факторов произошло в жизни «Черноморца» за это время. Нужно отталкиваться от 2015 года, когда случилось банкротство генерального спонсора «Черноморца» «Имэксбанка», который принадлежал одному и тому же владельцу Леониду Климову. Стадион отошел Фонду гарантирования вкладов за все те долги «Имэксбанка» перед кредиторами. Государство оценило стадион в 1,14 млрд гривен и безуспешно пыталось много раз продать. Он казался ненужным, но за кулисами происходила своя игра.

Леонид Климов рассчитывал, что если на стадион не будет спроса, то цена на него будет постепенно снижаться. Стадион не мог быть продан меньше, чем за 190 миллионов. Климов ожидал, что сможет взять его по этой минимальной цене. Так эта история двигалась, пока ей не начал заниматься президент «Олимпика» Владислав Гельзин, который заключил соглашение с американскими инвесторами о том, что он пойдет в тендер на стадион вместе с «Allrights Capital». Стороны вложат в эту историю по 100 миллионов, компании достанутся внешние помещения (фитнес-клубы, гостиница, магазины и так далее), а стадион внутри должны были отойти Гельзину и его партнеру. Это не только матчи, но и концерты с фестивалями.

Все шло к тендеру, но за день до него Гельзин не подтвердил американцам участие в тендере. В день тендера американцы оказались в ситуации: что делать дальше. В итоге посчитав все «за» и «против», американская компания «Allrights Capital» приняла решения идти самостоятельно и полностью выкупить стадион на себя. Это стало большим сюрпризом как для Гельзина, так и для Климова. Владислав пытался опротестовать это решение через судебные органы, но поезд уже ушел.

В данном случае история дальше не прошла. Для ее продолжения Гельзину необходимо было вступить в договорные отношения с одной из сторон. Но он не пошел ни по одному из вариантов. Теперь Леонид Климов пытается договориться о сосуществовании с американцами. У него есть «Черноморец», у компании есть стадион. Как они соединят этот паззл – вопрос открытый и вопрос ближайших дней.

«Черноморец» от этого должен выиграть и точно не должен пострадать. Сейчас шансы одесской команды оказаться в Премьер-лиге будут равны способности сторон договариваться и прийти к какому-то соглашению».

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Источник — Денисов Time

(15 голосов)

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Комментарии
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 26.03.2021 22:51
    0
    BekXanov, 26.03.2021 22:30
    Гельзин по ходу кинул америкосов)
    там от америкосов одно название, еще не понятно ху из ху
    Ссылка
    LEOLEO
    online
      LEOLEO, 26.03.2021 22:48
    0
    Если бы было все так просто Все еще запутанней...и интересы ФК Черноморец там далеко не на первом месте...
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 26.03.2021 22:30
    +1
    Гельзин по ходу кинул америкосов)
    Ссылка
    Akkerman65
    online
      Akkerman65, 26.03.2021 22:22
    +1
    Очень хочу видеть Черноморец в премьере. Но сейчас рано, потому что слабоваты даже в первой лиге.
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 26.03.2021 22:30
    +1
    Гельзин по ходу кинул америкосов)
    Ссылка
    Akkerman65
    online
      Akkerman65, 26.03.2021 22:22
    +1
    Очень хочу видеть Черноморец в премьере. Но сейчас рано, потому что слабоваты даже в первой лиге.
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 26.03.2021 22:51
    0
    BekXanov, 26.03.2021 22:30
    Гельзин по ходу кинул америкосов)
    там от америкосов одно название, еще не понятно ху из ху
    Ссылка
    LEOLEO
    online
      LEOLEO, 26.03.2021 22:48
    0
    Если бы было все так просто Все еще запутанней...и интересы ФК Черноморец там далеко не на первом месте...
    Ссылка
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