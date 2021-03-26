Сербия – Португалия. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Эксперт дал прогноз на матч отбора ЧМ-2022

  • 26.03.2021 21:10
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Сербия – Португалия. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 Сербия – Португалия.

«Португалия в первом туре играла с Азербайджаном и победила только со счетом 1:0, хотя имела тотальное преимущество на поле. И все же португальцы взяли три очка, а потому в хорошем настроении отправились в Сербию на матч с командой Драгана Стойковича.

Сербия после успешной победной игры с Ирландией (3:2) надеется также достичь хорошего результата и в поединке с Португалией.

Но, я думаю, что португальцы не проиграют в матче с сербами и увезут очки из Белграда», - сказал Бартулович. 

Матч Сербия – Португалия состоится 27-го марта. Начало встречи в 21:45.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Источник — Sport.ua

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