Сербия – Португалия. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 Сербия – Португалия.
«Португалия в первом туре играла с Азербайджаном и победила только со счетом 1:0, хотя имела тотальное преимущество на поле. И все же португальцы взяли три очка, а потому в хорошем настроении отправились в Сербию на матч с командой Драгана Стойковича.
Сербия после успешной победной игры с Ирландией (3:2) надеется также достичь хорошего результата и в поединке с Португалией.
Но, я думаю, что португальцы не проиграют в матче с сербами и увезут очки из Белграда», - сказал Бартулович.
Матч Сербия – Португалия состоится 27-го марта. Начало встречи в 21:45.
Источник — Sport.ua
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