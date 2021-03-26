МАРЛОС: «Хочу сыграть на чемпионате мира и представить там Украину»

Натурализованный бразилец мечтает о высоких достижениях с «сине-желтыми»

  • 26.03.2021 20:59
  • 2296 просмотров
  • 12 комментариев
МАРЛОС: «Хочу сыграть на чемпионате мира и представить там Украину»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марлос

Полузащитник сборной Украины Марлос признался, что очень хочет помочь национальной команде пробиться в финальную часть чемпионата мира-2022 в Катаре, и пообещал делать все от себя возможное, чтобы это произошло.

«Я всегда с удовольствием надеваю футболку сборной Украины. Я готов помочь нашей команде в начале квалификационного пути. У нас получилась хорошая дебютная игра и отличный результат против действующих чемпионов мира. Теперь у сборной Украины дома еще два матча, и нам предстоит напрячься, чтобы не потерять очки. Я действительно хочу сыграть на чемпионате мира и представить там Украину, которая так хорошо меня принимала все эти более чем девять лет, что я здесь живу. Я сделаю все возможное, чтобы этого добиться», - сказал Марлос.

Напомним, на счету 32-летнего Марлоса 20 матчей и 1 забитый мяч в составе сборной Украины, за которую он выступает с октября 2017 года.

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Источник — UOL Esporte

(9 голосов)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 26.03.2021 21:57
    0
    Марлос сильно здав за останній рік. Він став дуже повільним. Якщо так буде і далі, то можливо не буде дотягуватм до рівня збірної на наступний рік. Але я бажаю йому бути в збірній на ЧМ, бо він єдиний із натуралізованих бразильців, хто це заслужив.
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    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 26.03.2021 21:54
    0
    Пользу еще в этом году принесет, только неясно дотянет ли форму до ЧМ. Когда он будет? Аж в декабре 2022? То, что он не блещет в Шахтере, Шева показал, как преображаются футболисты в сборной, когда им дают понятные и подходящие им задания, пример Кривцов.
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    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 26.03.2021 21:53
    0
    M@Ks7777 ⚒⚒, 26.03.2021 21:26
    Удачи Марлос,главной пройти сейчас на ЧМ
    первый раз тебя плюсую, Максютка, может наконец-то поймешь, что вопрос не в клубном расскладе, а в сборной в целом!!!
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    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 26.03.2021 21:50
    -2
    Andre066, 26.03.2021 21:10
    7 июня 2021 будет 33 года,капец. ШЕВА не гони только.
    Криштиану Роналду, 36 лет. Ибре 39.Марлосу только 33 будет. Так что ещё много лет в сборной будет играть
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    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 26.03.2021 21:47
    -2
    Andre066, 26.03.2021 21:10
    7 июня 2021 будет 33 года,капец. ШЕВА не гони только.
    И что? Ибрагимович. 39 лет. Вернулся в свою сборную спустя несколько лет. В 39 лет для некоторых все только начинается
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    Empty
    online
      Empty, 26.03.2021 21:40
    +1
    Сергей Шепеленко, 26.03.2021 21:36
    У французов два равноценных состава, а у нас есть Зина. Как можно говорить, что игрок с такой техникой как Марлос не нужен сборной. Он может за 10 минут организовать гол.
    Ну пока у него ето не получается .. но сборной он нужен явно
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    Сергей Шепеленко
    online
      Сергей Шепеленко, 26.03.2021 21:36
    +4
    У французов два равноценных состава, а у нас есть Зина. Как можно говорить, что игрок с такой техникой как Марлос не нужен сборной. Он может за 10 минут организовать гол.
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    M@Ks7777 ⚒⚒
    online
      M@Ks7777 ⚒⚒, 26.03.2021 21:26
    +6
    Удачи Марлос,главной пройти сейчас на ЧМ
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    Empty
    online
      Empty, 26.03.2021 21:24
    -3
    Игрок ротации .. основных на етой позиции нет что слева что с права .. цыган слаб , слева разве что соболя пробовать на Хава .. да и желательно что бы в составе при опорнике (Степаненко) был и Зинченко и Малиновский и шапаренко .. Жаль буяльского не вызывают .. для ротации под них 3их тоже подошёл бы, лучше чем Коваленко и Шепелев .. ну тренеру виднее он отвечает за результат
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    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 26.03.2021 21:12
    -4
    В текущей форме объективно уровень сборной не тянет...
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    Andre066
    online
      Andre066, 26.03.2021 21:10
    +2
    7 июня 2021 будет 33 года,капец. ШЕВА не гони только.
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    vova987651
    online
      vova987651, 26.03.2021 21:05
    +6
    Успіхів.
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    M@Ks7777 ⚒⚒
    online
      M@Ks7777 ⚒⚒, 26.03.2021 21:26
    +6
    Удачи Марлос,главной пройти сейчас на ЧМ
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    vova987651
    online
      vova987651, 26.03.2021 21:05
    +6
    Успіхів.
    Ссылка
    Сергей Шепеленко
    online
      Сергей Шепеленко, 26.03.2021 21:36
    +4
    У французов два равноценных состава, а у нас есть Зина. Как можно говорить, что игрок с такой техникой как Марлос не нужен сборной. Он может за 10 минут организовать гол.
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 26.03.2021 21:10
    +2
    7 июня 2021 будет 33 года,капец. ШЕВА не гони только.
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 26.03.2021 21:40
    +1
    Сергей Шепеленко, 26.03.2021 21:36
    У французов два равноценных состава, а у нас есть Зина. Как можно говорить, что игрок с такой техникой как Марлос не нужен сборной. Он может за 10 минут организовать гол.
    Ну пока у него ето не получается .. но сборной он нужен явно
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 26.03.2021 21:57
    0
    Марлос сильно здав за останній рік. Він став дуже повільним. Якщо так буде і далі, то можливо не буде дотягуватм до рівня збірної на наступний рік. Але я бажаю йому бути в збірній на ЧМ, бо він єдиний із натуралізованих бразильців, хто це заслужив.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 26.03.2021 21:54
    0
    Пользу еще в этом году принесет, только неясно дотянет ли форму до ЧМ. Когда он будет? Аж в декабре 2022? То, что он не блещет в Шахтере, Шева показал, как преображаются футболисты в сборной, когда им дают понятные и подходящие им задания, пример Кривцов.
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 26.03.2021 21:53
    0
    M@Ks7777 ⚒⚒, 26.03.2021 21:26
    Удачи Марлос,главной пройти сейчас на ЧМ
    первый раз тебя плюсую, Максютка, может наконец-то поймешь, что вопрос не в клубном расскладе, а в сборной в целом!!!
    Ссылка
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