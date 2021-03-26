МАРЛОС: «Хочу сыграть на чемпионате мира и представить там Украину»

Полузащитник сборной Украины Марлос признался, что очень хочет помочь национальной команде пробиться в финальную часть чемпионата мира-2022 в Катаре, и пообещал делать все от себя возможное, чтобы это произошло.
«Я всегда с удовольствием надеваю футболку сборной Украины. Я готов помочь нашей команде в начале квалификационного пути. У нас получилась хорошая дебютная игра и отличный результат против действующих чемпионов мира. Теперь у сборной Украины дома еще два матча, и нам предстоит напрячься, чтобы не потерять очки. Я действительно хочу сыграть на чемпионате мира и представить там Украину, которая так хорошо меня принимала все эти более чем девять лет, что я здесь живу. Я сделаю все возможное, чтобы этого добиться», - сказал Марлос.
Напомним, на счету 32-летнего Марлоса 20 матчей и 1 забитый мяч в составе сборной Украины, за которую он выступает с октября 2017 года.
Источник — UOL Esporte
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