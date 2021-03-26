Трофей будет? Стаховский и Молчанов в третий раз подряд вышли в финал

На челленджере в швейцарском Лугано украинские теннисисты Сергей Стаховский и Денис Молчанов вышли в парный финал.
В полуфинале украинский дуэт разобрался с Шимоном Валковом и Яном Зелински - 4:6, 7:6 (3), 10:4.
Это третий подряд выход в финал этого дуэта за три недели. Ранее Стаховский и Молчанов уступали на турнирах в Италии.
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Источник — Sport.ua
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