Шина и Луческу – Игрок и Тренер месяца в УПЛ

Лучшим игроком марта в УПЛ был признан игрок ФК «Львов» Шина. Он набрал 44% голосов и опередил двух представителей «Динамо» - Георгия Бущана и Сергея Сидорчука.

Лучшим тренером марта был признан наставник «Динамо» Мирча Луческу – 47% голосов. Его команда лидирует в УПЛ с 7-очковым преимуществом над «Шахтером».

В борьбе за звание лучшего тренера месяца Луческу набрал 47% голосов и опередил Игора Йовичевича из «Днепра-1» и Анатолия Бессмертного из «Львова».