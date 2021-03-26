Тренер Финляндии: «Украина - хорошая, сыгранная команда»

Маркку Канерва - о матче против Украины

  • 26.03.2021 17:37
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Тренер Финляндии: «Украина - хорошая, сыгранная команда»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Маркку Канерва

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва поделился ожиданиями от матча отбора на ЧМ-2022 против Украины (28 марта):

- Господин Канерва, Финляндия вышла на первый большой турнир среди национальных команд, пробившись в финальную часть чемпионата Европы-2020. Что это означает для вас как для тренера, команды и всей страны?
- Это значит, что мечта поколений, как мы ее называли, наконец осуществилась. Первая в истории финского футбола квалификация на большой турнир была целью сборной на протяжении десятилетий, и было невероятно ее достичь. Я горжусь тем, что нам это удалось, несмотря на то, что несколько опытных ключевых игроков завершили выступления в 2017 год.

Команда стала более уверенной в своих силах, вырос статус футбола в стране - мы заставили финнов действительно гордиться нашими футболистами. Лично я имел честь получить награду «Тренер года в Финляндии».

- Назовите трех ключевых исполнителей сборной Финляндии, благодаря игре которых мечта попасть на Евро-2020 стала реальностью.
- Каждый игрок команды должен быть отмечен, потому что мы сделали это вместе. Но, забив 10 голов, Пукки, безусловно, сыграл решающую роль, как и наш вратарь Лукас Градецки. Глен Камара оказался важным для нас в полузащите, отыграв практически во всех матчах отборочного цикла.

- УЕФА перенес чемпионат Европы в год из-за пандемии COVID-19. Как команда восприняла эту новость и как вы взаимодействовали с игроками во время вынужденного перерыва в европейском футболе?
- Сначала все восприняли эту новость с сожалением, ведь мы были готовы сыграть матчи в то лето. Но дополнительный год позволил нам достичь прогресса в игре, особенно в поединках Лиги наций осенью. Во время перерыва я активно общался с игроками по телефону и тщательно следил за их клубными матчами, когда футбол вернулся после карантина.

- В квалификации чемпионата мира 2022 года Финляндия получила в соперники Францию, Украину, Боснию и Герцеговину и Казахстан. Довольны ли вы результатами жеребьевки? Что можете сказать о своих оппонентах?
- Благодаря хорошо проведенной Лиге наций мы смогли подняться в третью корзину, но одновременно в нашей группе оказалась Босния и Герцеговина - лучшая команда из четвертой корзины. Поэтому в этом смысле нам не слишком повезло.

Я думаю, что у нас сложная группа, но на самом деле в квалификации отсутствуют легкие группы. Конечно, Франция как действующий чемпион мира является безусловным фаворитом.

- Какие ожидания в Футбольной ассоциации Финляндии в квалификации ЧМ-2022?
- Руководство ассоциации пока не ставило конкретных целей, но очевидно, что, несмотря на жесткую квалификационную группу, мы стремимся выйти в финальный турнир. Это будет сложно, но мы верим в себя и всегда стараемся делать все возможное.

- Вы уже встречались с Украиной в квалификации ЧМ-2018. Финляндия в двух матчах проиграла команде Шевченко - 1:2 дома и 0:1 в гостях. Насколько, по вашему мнению, изменились обе сборные за эти годы?
- Наша команда действительно сильно изменилась. Более того, сменилось около половины игроков из стартовых составов тех матчей. Стало больше молодых исполнителей. Обе сборные достигли определенного прогресса, и об этом свидетельствуют их результаты в квалификации Евро-2020. Особенно ярким примером улучшения качества игры сборной Украины является ее беспроигрышная серия в группе с Португалией и Сербией, а также победа над Испанией в Лиге наций.

- Кого бы вы отметили из состава нынешней сборной Украины?
- Украина - это хорошая, сыгранная команда с большим количеством высококлассных исполнителей. Если выделять конкретных игроков, то это полузащитники Александр Зинченко с «Манчестер Сити» и Руслан Малиновский с «Аталанты», нападающий Роман Яремчук с «Гента» и вингер Андрей Ярмоленко с «Вест Хема».

- В ноябре 2016 вы уже были в Украине во время матча в Одессе. Была ли у вас возможность посетить место следующего поединка - Киев?
- К сожалению, я никогда не был в Киеве. Однако я знаю, НСК «Олимпийский» проводил финал Евро-2012. Когда я работал помощником тренера, мы с Миксу Паателайнен ездили в Донецк, чтобы посмотреть на нашего будущего в то время соперника в квалификации чемпионата мира, Францию, в поединке против Англии.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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