Илья ЗАБАРНЫЙ: «Луческу много меня критиковал»

Главный тренер «Динамо» делал подсказки украинскому футболисту

  • 26.03.2021 14:54
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Илья ЗАБАРНЫЙ: «Луческу много меня критиковал»
© Getty Images/Global Images Ukraine

18-летний центральный защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Илья Забарный рассказал об отношении к критике.

– Ранее в прессе о тебе вспоминали как о молодом игроке, который дебютировал в сборной. Сейчас к тебе больше приковано внимания, начинают критиковать. Ты читаешь отзывы о себе?
– Я не очень слежу за критикой в ​​соцсетях. Обращаю внимание только на критику от тренеров или специалистов, мнение которых для мне важно. Я воспринимаю критику хорошо, потому что это — рост для футболиста, тем более, молодого. Если меня критикуют люди, у которых много знаний и опыта, нужно прислушиваться и расти.

– Чья критика может тебя поощрить?
– Мирча Луческу. Он много меня критиковал, когда я только начинал карьеру, советовал.

– Ему не нравилась твоя позиция?
– Он подсказывал, как играть в штрафной зоне, чтобы получить мяч чуть ниже. Луческу дал мне базу, на которой я сейчас играю.

– Специфика игры в «Динамо» и в сборной отличаются?
– В «Динамо» надо быстрее избавляться мяча, входить в зону и искать передачу. В сборной надо немножко придержать мяч, подождать, пока противники начнут давить.

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Источник — ICTV

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