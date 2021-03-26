Помешали «богоподобные» запросы. Бавария могла подписать Ибрагимовича

Немецкий клуб активно интересовался шведским форвардом

  • 26.03.2021 14:33
  • 1687 просмотров
  • 1 комментарий
Помешали «богоподобные» запросы. Бавария могла подписать Ибрагимовича
© Getty Images/Global Images Ukraine

39-летний форвард «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович некогда мог стать игроком мюнхенской «Баварии». Сделке помешали непомерные запросы футболиста относительно размеров заработной платы, утверждает почетный президент «Баварии» Ули Хенесс.

«Он великий игрок, но его запросы были поистине богоподобными. Мы интересовались однажды, но не нашли взаимопонимания», — заявил Хенесс.

На протяжении карьеры Златан также защищал цвета «Мальме», «Аякса», «Ювентуса», «Интера», «Барселоны», ПСЖ, «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

В активе Ибрагимовича 117 матчей за сборную Швеции, где он забил 62 мяча.

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Источник — Goal.com

(6 голосов)

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Комментарии
    OKs100
    online
      OKs100, 26.03.2021 15:24
    0
    Могли бы и заплатить 50 миллионов долларов в год.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 26.03.2021 15:24
    0
    Могли бы и заплатить 50 миллионов долларов в год.
    Ссылка
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