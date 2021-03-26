Помешали «богоподобные» запросы. Бавария могла подписать Ибрагимовича

39-летний форвард «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович некогда мог стать игроком мюнхенской «Баварии». Сделке помешали непомерные запросы футболиста относительно размеров заработной платы, утверждает почетный президент «Баварии» Ули Хенесс.

«Он великий игрок, но его запросы были поистине богоподобными. Мы интересовались однажды, но не нашли взаимопонимания», — заявил Хенесс.

На протяжении карьеры Златан также защищал цвета «Мальме», «Аякса», «Ювентуса», «Интера», «Барселоны», ПСЖ, «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

В активе Ибрагимовича 117 матчей за сборную Швеции, где он забил 62 мяча.