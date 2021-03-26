Динамо Киев — Динамо Бухарест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 27 марта, киевское «Динамо» проведет товарищеский матч с «Динамо» из Бухареста.
Встреча пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Прямая трансляция поединка начнется в 17:00.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.