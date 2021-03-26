ВИДЕО. Два года назад автогол Родригеша принес победу сборной Украины

Тогда мы о нем и узнали

  • 26.03.2021 14:10
  • 338 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Два года назад автогол Родригеша принес победу сборной Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine

26 марта 2019 года нападающий сборной Люксембурга Жерсон Родригеш провел отличный матч отбора Евро-2020 в составе своей национальной сборной, но в концовке встрече сыграл за украинцев.
 
На 90+3 минуте Жерсон срезал мяч в собственные ворота после навеса от Руслана Малиновского.
 
А уже в августе того же года Родригеша подписало киевское «Динамо».

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    introvert
    online
      introvert, 26.03.2021 14:16
    0
    Ну а что, классный ведь гол! Все по канонам мастерства, идеальный удар головой. Красавчик!
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 26.03.2021 14:16
    0
    Ну а что, классный ведь гол! Все по канонам мастерства, идеальный удар головой. Красавчик!
    Ссылка
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