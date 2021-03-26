ВИДЕО. Два года назад автогол Родригеша принес победу сборной Украины

26 марта 2019 года нападающий сборной Люксембурга Жерсон Родригеш провел отличный матч отбора Евро-2020 в составе своей национальной сборной, но в концовке встрече сыграл за украинцев.



На 90+3 минуте Жерсон срезал мяч в собственные ворота после навеса от Руслана Малиновского.



А уже в августе того же года Родригеша подписало киевское «Динамо».