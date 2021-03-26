Футболист Руха не поехал в сборную Узбекистана

Футболисты «Руха» готовятся к календарному поединку 20-го тура чемпионата УПЛ с «Зарей» не в полном составе.

Рагнар Сигурдссон и Давид Зец сейчас находятся в расположении сборной Исландии и молодежной сборной Словении соответственно. За молодежную сборную Украины на турнире в Турции в эти дни выступают Николай Кухаревич, Алексей Сыч и Остап Притула.

Получил вызов для участия в товарищеских матчах с футболистами Ганы и Ирака нападающий «Руха» и сборной Узбекистана Бобур Абдихоликов. Однако была достигнута договоренность, что ради лучшей адаптации зимний новичок «Руха» продолжит тренировочный процесс в составе львовской команды.

По имеющейся информации, во время мартовской паузы в чемпионате УПЛ «Рух» не планирует проводить контрольных поединков.