Футболист Руха не поехал в сборную Узбекистана

Бобур Абдихоликов продолжает адаптацию в украинской команде

  • 26.03.2021 13:40
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Футболист Руха не поехал в сборную Узбекистана
© ФАУ. Бобур Абдихоликов

Футболисты «Руха» готовятся к календарному поединку 20-го тура чемпионата УПЛ с «Зарей» не в полном составе.

Рагнар Сигурдссон и Давид Зец сейчас находятся в расположении сборной Исландии и молодежной сборной Словении соответственно. За молодежную сборную Украины на турнире в Турции в эти дни выступают Николай Кухаревич, Алексей Сыч и Остап Притула.

Получил вызов для участия в товарищеских матчах с футболистами Ганы и Ирака нападающий «Руха» и сборной Узбекистана Бобур Абдихоликов. Однако была достигнута договоренность, что ради лучшей адаптации зимний новичок «Руха» продолжит тренировочный процесс в составе львовской команды.

По имеющейся информации, во время мартовской паузы в чемпионате УПЛ «Рух» не планирует проводить контрольных поединков.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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