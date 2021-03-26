Илья ЗАБАРНЫЙ: «Шевченко давал мне много советов»

18-летний центральный защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Илья Забарный рассказал об общении с тренерским штабом украинской национальной команды.

– Помнишь свой первый разговор с тренером сборной Украины Андреем Шевченко?

– Это было на собрании перед первой игрой, также с Францией. Андрей Николаевич на тренировках мне давал много советов. Говорил, что надо внимательно следить за противниками, когда те движутся, и не принимать поспешных решений. Поддерживал, говорил спокойно: «Ты играл на этом уровне, просто уверенно действуй».

– Сложно было усвоить много информации сразу?

– В Динамо также много теории, поэтому я привык к тому, что за короткий промежуток времени надо овладеть большим количеством информации.

– Как тебе работать с Мауро Тассотти (экс-защитником «Милана» и членом тренерского штаба сборной Украины — прим. ред.)? Он давал советы?

– Тассотти делится опытом в конкретных ситуациях. Он объясняет, где находится мяч, какую позицию следует занять, кого должен страховать в той или иной ситуации, куда бежать и тому подобное.