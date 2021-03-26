Илья ЗАБАРНЫЙ: «Шевченко давал мне много советов»

Защитник сборной Украины рассказал об общении с тренерским штабом «сине-желтых»

  • 26.03.2021 13:14
  • 1768 просмотров
  • 8 комментариев
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Шевченко давал мне много советов»
© Getty Images/Global Images Ukraine

18-летний центральный защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Илья Забарный рассказал об общении с тренерским штабом украинской национальной команды.

– Помнишь свой первый разговор с тренером сборной Украины Андреем Шевченко?
– Это было на собрании перед первой игрой, также с Францией. Андрей Николаевич на тренировках мне давал много советов. Говорил, что надо внимательно следить за противниками, когда те движутся, и не принимать поспешных решений. Поддерживал, говорил спокойно: «Ты играл на этом уровне, просто уверенно действуй».

– Сложно было усвоить много информации сразу?
– В Динамо также много теории, поэтому я привык к тому, что за короткий промежуток времени надо овладеть большим количеством информации.

– Как тебе работать с Мауро Тассотти (экс-защитником «Милана» и членом тренерского штаба сборной Украины — прим. ред.)? Он давал советы?
– Тассотти делится опытом в конкретных ситуациях. Он объясняет, где находится мяч, какую позицию следует занять, кого должен страховать в той или иной ситуации, куда бежать и тому подобное.

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Источник — ICTV

(9 голосов)

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Комментарии
    Ukraine
    online
      Ukraine, 26.03.2021 14:29
    0
    Не розумію...
    Що я не так сказав?
    Те що гравці переходять в Шахту і прогресують? Мораес в приклад.
    Чи те що Мораес кращий бомбардир ЧУ остані сезони?
    Потрібно дивитись правді в очі
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 26.03.2021 14:11
    +1
    Ukraine, 26.03.2021 13:24
    За 1,5 року гарно прогресуєш, стабільно граєш, ... так тримати.
    Якщо все і на далі буде гарно, опинишся в Шахті, як інші провідні гравці.
    Тому не збавляй обертів, вперед!
    От дивись Мораес, кращий бомбардир ЧУ остаснніх років, грає за збурну навідь, ...
    Тому все в переді ще.
    Наркоман? Током йобнуть?
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 26.03.2021 14:10
    +3
    Max30, 26.03.2021 14:00
    Ты чего идиот))
    Зависть,пусть поют! Павловка всегда его там рада
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 26.03.2021 14:09
    +2
    Max30, 26.03.2021 14:00
    Ты чего идиот))
    Зависть,пусть поют! Павловка всегда его там рада
    Ссылка
    Max30
    online
      Max30, 26.03.2021 14:00
    +3
    Ukraine, 26.03.2021 13:24
    За 1,5 року гарно прогресуєш, стабільно граєш, ... так тримати.
    Якщо все і на далі буде гарно, опинишся в Шахті, як інші провідні гравці.
    Тому не збавляй обертів, вперед!
    От дивись Мораес, кращий бомбардир ЧУ остаснніх років, грає за збурну навідь, ...
    Тому все в переді ще.
    Ты чего идиот))
    Ссылка
    HELLO, IT'S ME
    online
      HELLO, IT'S ME, 26.03.2021 13:37
    -4
    Ссылка
    Антон Кантон
    online
      Антон Кантон, 26.03.2021 13:30
    +2
    Ukraine, 26.03.2021 13:24
    За 1,5 року гарно прогресуєш, стабільно граєш, ... так тримати.
    Якщо все і на далі буде гарно, опинишся в Шахті, як інші провідні гравці.
    Тому не збавляй обертів, вперед!
    От дивись Мораес, кращий бомбардир ЧУ остаснніх років, грає за збурну навідь, ...
    Тому все в переді ще.
    Это Рыбка и Езерский ведущие игроки?
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 26.03.2021 13:24
    -7
    За 1,5 року гарно прогресуєш, стабільно граєш, ... так тримати.
    Якщо все і на далі буде гарно, опинишся в Шахті, як інші провідні гравці.
    Тому не збавляй обертів, вперед!
    От дивись Мораес, кращий бомбардир ЧУ остаснніх років, грає за збурну навідь, ...
    Тому все в переді ще.
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 26.03.2021 14:10
    +3
    Max30, 26.03.2021 14:00
    Ты чего идиот))
    Зависть,пусть поют! Павловка всегда его там рада
    Ссылка
    Max30
    online
      Max30, 26.03.2021 14:00
    +3
    Ukraine, 26.03.2021 13:24
    За 1,5 року гарно прогресуєш, стабільно граєш, ... так тримати.
    Якщо все і на далі буде гарно, опинишся в Шахті, як інші провідні гравці.
    Тому не збавляй обертів, вперед!
    От дивись Мораес, кращий бомбардир ЧУ остаснніх років, грає за збурну навідь, ...
    Тому все в переді ще.
    Ты чего идиот))
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 26.03.2021 14:09
    +2
    Max30, 26.03.2021 14:00
    Ты чего идиот))
    Зависть,пусть поют! Павловка всегда его там рада
    Ссылка
    Антон Кантон
    online
      Антон Кантон, 26.03.2021 13:30
    +2
    Ukraine, 26.03.2021 13:24
    За 1,5 року гарно прогресуєш, стабільно граєш, ... так тримати.
    Якщо все і на далі буде гарно, опинишся в Шахті, як інші провідні гравці.
    Тому не збавляй обертів, вперед!
    От дивись Мораес, кращий бомбардир ЧУ остаснніх років, грає за збурну навідь, ...
    Тому все в переді ще.
    Это Рыбка и Езерский ведущие игроки?
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 26.03.2021 14:11
    +1
    Ukraine, 26.03.2021 13:24
    За 1,5 року гарно прогресуєш, стабільно граєш, ... так тримати.
    Якщо все і на далі буде гарно, опинишся в Шахті, як інші провідні гравці.
    Тому не збавляй обертів, вперед!
    От дивись Мораес, кращий бомбардир ЧУ остаснніх років, грає за збурну навідь, ...
    Тому все в переді ще.
    Наркоман? Током йобнуть?
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 26.03.2021 14:29
    0
    Не розумію...
    Що я не так сказав?
    Те що гравці переходять в Шахту і прогресують? Мораес в приклад.
    Чи те що Мораес кращий бомбардир ЧУ остані сезони?
    Потрібно дивитись правді в очі
    Ссылка
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