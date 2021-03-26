Илья ЗАБАРНЫЙ: «Шевченко давал мне много советов»

18-летний центральный защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Илья Забарный рассказал об общении с тренерским штабом украинской национальной команды.
– Помнишь свой первый разговор с тренером сборной Украины Андреем Шевченко?
– Это было на собрании перед первой игрой, также с Францией. Андрей Николаевич на тренировках мне давал много советов. Говорил, что надо внимательно следить за противниками, когда те движутся, и не принимать поспешных решений. Поддерживал, говорил спокойно: «Ты играл на этом уровне, просто уверенно действуй».
– Сложно было усвоить много информации сразу?
– В Динамо также много теории, поэтому я привык к тому, что за короткий промежуток времени надо овладеть большим количеством информации.
– Как тебе работать с Мауро Тассотти (экс-защитником «Милана» и членом тренерского штаба сборной Украины — прим. ред.)? Он давал советы?
– Тассотти делится опытом в конкретных ситуациях. Он объясняет, где находится мяч, какую позицию следует занять, кого должен страховать в той или иной ситуации, куда бежать и тому подобное.
Источник — ICTV
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Що я не так сказав?
Те що гравці переходять в Шахту і прогресують? Мораес в приклад.
Чи те що Мораес кращий бомбардир ЧУ остані сезони?
Потрібно дивитись правді в очі
Якщо все і на далі буде гарно, опинишся в Шахті, як інші провідні гравці.
Тому не збавляй обертів, вперед!
От дивись Мораес, кращий бомбардир ЧУ остаснніх років, грає за збурну навідь, ...
Тому все в переді ще.
Якщо все і на далі буде гарно, опинишся в Шахті, як інші провідні гравці.
Тому не збавляй обертів, вперед!
От дивись Мораес, кращий бомбардир ЧУ остаснніх років, грає за збурну навідь, ...
Тому все в переді ще.
Якщо все і на далі буде гарно, опинишся в Шахті, як інші провідні гравці.
Тому не збавляй обертів, вперед!
От дивись Мораес, кращий бомбардир ЧУ остаснніх років, грає за збурну навідь, ...
Тому все в переді ще.
Якщо все і на далі буде гарно, опинишся в Шахті, як інші провідні гравці.
Тому не збавляй обертів, вперед!
От дивись Мораес, кращий бомбардир ЧУ остаснніх років, грає за збурну навідь, ...
Тому все в переді ще.
Якщо все і на далі буде гарно, опинишся в Шахті, як інші провідні гравці.
Тому не збавляй обертів, вперед!
От дивись Мораес, кращий бомбардир ЧУ остаснніх років, грає за збурну навідь, ...
Тому все в переді ще.
Якщо все і на далі буде гарно, опинишся в Шахті, як інші провідні гравці.
Тому не збавляй обертів, вперед!
От дивись Мораес, кращий бомбардир ЧУ остаснніх років, грає за збурну навідь, ...
Тому все в переді ще.
Якщо все і на далі буде гарно, опинишся в Шахті, як інші провідні гравці.
Тому не збавляй обертів, вперед!
От дивись Мораес, кращий бомбардир ЧУ остаснніх років, грає за збурну навідь, ...
Тому все в переді ще.
Що я не так сказав?
Те що гравці переходять в Шахту і прогресують? Мораес в приклад.
Чи те що Мораес кращий бомбардир ЧУ остані сезони?
Потрібно дивитись правді в очі
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