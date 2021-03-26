Украина – Финляндия. Победа как обязательная программа

В среду сборная Украины стартовала в отборе на Чемпионат мира-2022 ничьей против Франции. Это великолепный результат, на который не надеялись даже самые большие оптимисты. Впрочем, праздновать времени нет, ведь в ближайшую неделю Украину ждет еще два матча, первый из которых в воскресенье против финнов. И как верно сказал капитан сборной Александр Зинченко, если не обыгрывать Финляндию, то ничья противФранции не будет значить ничего

Коэффициенты Favbet: 1.7 – 3.65 – 5.7

Ничья с Францией подарила море оптимизма болельщикам сборной Украины. Ведь еще в октябре Украина уступала «трехцветным» со счетом 1:7, а сейчас добывает ничью. Два года назад Украина стартовала в отборе на Евро гостевой ничьей против действующих чемпионов Европы. На сей раз против действующих чемпионов мира. И если Украина закончит нынешний отбор так же, как и отбор на Евро, то никто не будет против. Впрочем, забегать наперед еще слишком рано. Франция по-прежнему явный фаворит группы, а Украине сперва надо взять «свои» очки против Финляндии и Казахстана, и потом уже смотреть на расклады

Сборная Финляндии считается примерно четвертой по силе в этой группе, но сейчас это очень крепкая команда, которую явно не стоит недооценивать. В среду финны едва не обыграли боснийцев, матч завершился со счетом 2:2 и Финляндия была куда ближе к победе. Плюс не стоит забывать, что Суоми впервые в своей истории вышли на Евро. Да, можно сказать, что группа у финнов была не самая сложная, но они брали свои очки там, где должны, плюс по разу обыграли Боснию и Грецию. И этого хватило для второго места.

Хотя если взглянуть на состав финнов, то звезд там нет в принципе. Трансфермаркт оценивает ВСЮ сборную дешевле, чем в 30 миллионов евро. Лучший игрок – 30-й летний Теему Пукки, который играет в Чемпионшипе за Норвич. В 2000х у Финляндии были топ-игроки вроде Яри Литманена и Сами Хююпяя, но с ними Суоми ничего не добились. А сейчас получается гораздо лучше. В чем загадка? Видимо, в имени главного тренера Маркку Канерве, который работает со сборной с 2016 года и сумел сделать из объективно весьма посредственных игроков очень крепкую сборную

Украина и Финляндия дважды встречались в своей истории, и оба раза Украина выиграла, правда легкими эти победы не были – 1:0 и 2:1. Ждем нечто подобное и в этот раз. Верите в спокойную победу команды Андрея Шевченко? Тогда просто ставите на победу Украины с коэффициентом 1.7. Но есть ощущение, что крупно «желто-синие» вряд ли выиграют и в таком случае есть смысл перестраховаться и взять победу Украины в 1 гол или ничью с еще более хорошим коэффициентом 1.8. Верим в успех нашей сборной, ну а на что поставить выбор, как всегда, за вами.

Патриотический прогноз: победа Украины – 1.7

Прогноз от Favbet: победа Украины в 1 гол или ничья – 1.8