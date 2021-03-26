Н. Киченок / Олару – Гауфф / Макнелли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 марта украинская теннисистка Надежда Киченок стартует на турнире WTA 1000 в Майами.
Надя и румынка Ралука Олару на старте сыграют против американок Кори Гауфф и Кэти Макнелли. Встреча состоится пятым запуском на том же коре. Ориентировочное время начала – 23:00 по Киеву.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу мачта
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Источник — Sport.ua
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