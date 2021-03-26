ВИДЕО. Сексуальная тренировка первой ракетки Италии

Первая ракетка Италии Камила Джорджи продемонстрировала несколько упражнений с тренировки в Майами.
«Спортзал – мое любимое место для проведения времени», – написала спортсменка под публикацией.
Отметим, что в первом круге Майами Камила проиграла россиянке Людмиле Самсоновой.
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Источник — Instagram
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