Л. Киченок / Остапенко – Флипкенс / Вандевей. LIVE трансляция

26 марта украинская теннисистка Людмила Киченок стартует на турнире WTA 1000 в Майами.

Люда и Алена Остапенко из Латвии в первом круге встретятся с бельгийкой Кирстен Флипкенс и Коко Вандевей из США. Встреча состоится первым запуском на корте №6. Время начала матча – 17:00 по Киеву.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу мачта

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