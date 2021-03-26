Л. Киченок / Остапенко – Флипкенс / Вандевей. LIVE трансляция

26 марта украинская теннисистка Людмила Киченок стартует на турнире WTA 1000 в Майами.
Люда и Алена Остапенко из Латвии в первом круге встретятся с бельгийкой Кирстен Флипкенс и Коко Вандевей из США. Встреча состоится первым запуском на корте №6. Время начала матча – 17:00 по Киеву.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу мачта
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Источник — Sport.ua
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