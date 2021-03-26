Олимпик просмотрит нескольких игроков

После поражения от «Ворсклы» (0:3) в 19-м туре УПЛ главный тренер «Олимпика» Юрий Калитвинцев предоставил футболистам три выходных, чтобы они могли привести в порядок мысли и приготовиться к насыщенному тренировочному графику.
Мини-сбор в виде двухразовых тренировок даст возможность новому штабу лучше изучить возможности футболистов, просмотреть нескольких потенциальных новичков и более качественно подготовиться к поединку 20-го тура УПЛ против «Десны».
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Источник — ФК Олимпик Донецк
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