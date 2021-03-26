ВИДЕО. Как Зинченко подставил Лунина на тренировке сборной Украины

Забавный эпизод произошел на вечерней тренировке сборной Украины в Киеве, которая прошла на стадионе имени Банникова.

Во время держания мяча в два касания футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко отдал заведомо неудобную передачу голкиперу мадридского «Реала» Андрею Лунину, которую он не смог обработать. Но правила есть правила — победители отвесили проигравшему по легкому пинку.

В воскресенье, 28 марта, сборная Украины примет Финляндию в рамках отбора на ЧМ-2022.