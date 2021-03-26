ВИДЕО. Как Зинченко подставил Лунина на тренировке сборной Украины

Голкипер «Реала» получил наказание от игроков

  • 26.03.2021 10:34
  • 1805 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Как Зинченко подставил Лунина на тренировке сборной Украины
© УАФ. Александр Зинченко

Забавный эпизод произошел на вечерней тренировке сборной Украины в Киеве, которая прошла на стадионе имени Банникова.

Во время держания мяча в два касания футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко отдал заведомо неудобную передачу голкиперу мадридского «Реала» Андрею Лунину, которую он не смог обработать. Но правила есть правила — победители отвесили проигравшему по легкому пинку.

В воскресенье, 28 марта, сборная Украины примет Финляндию в рамках отбора на ЧМ-2022.

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Источник — YouTube

(7 голосов)

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Комментарии
    Bismuth
    online
      Bismuth, 26.03.2021 10:48
    0
    Гадёныш...
    Пацанами играли "в стеночку". Просто лупили мячом в стену, а следующий должен был тоже в неё попасть. И так далее. Хоть прямо, хоть криво.
    Проигравших "расстреливали" тем же мячом у стенки. И они стояли буквой Г, мягким местом к пенальти.))) И никто не обижался. Это игра...
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 26.03.2021 10:38
    0
    Надо было жену его поставить и ей подсрачники пердолить, за прогнозы тупые по 8-0. (я за жену Лунина, Анастасию Томазову. Которая перед игрой с Францией в инсте спрогнозировала поражение Украине)
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 26.03.2021 10:48
    0
    Гадёныш...
    Пацанами играли "в стеночку". Просто лупили мячом в стену, а следующий должен был тоже в неё попасть. И так далее. Хоть прямо, хоть криво.
    Проигравших "расстреливали" тем же мячом у стенки. И они стояли буквой Г, мягким местом к пенальти.))) И никто не обижался. Это игра...
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 26.03.2021 10:38
    0
    Надо было жену его поставить и ей подсрачники пердолить, за прогнозы тупые по 8-0. (я за жену Лунина, Анастасию Томазову. Которая перед игрой с Францией в инсте спрогнозировала поражение Украине)
    Ссылка
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