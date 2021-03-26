ВИДЕО. Как Зинченко подставил Лунина на тренировке сборной Украины

Забавный эпизод произошел на вечерней тренировке сборной Украины в Киеве, которая прошла на стадионе имени Банникова.
Во время держания мяча в два касания футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко отдал заведомо неудобную передачу голкиперу мадридского «Реала» Андрею Лунину, которую он не смог обработать. Но правила есть правила — победители отвесили проигравшему по легкому пинку.
В воскресенье, 28 марта, сборная Украины примет Финляндию в рамках отбора на ЧМ-2022.
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Источник — YouTube
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Пацанами играли "в стеночку". Просто лупили мячом в стену, а следующий должен был тоже в неё попасть. И так далее. Хоть прямо, хоть криво.
Проигравших "расстреливали" тем же мячом у стенки. И они стояли буквой Г, мягким местом к пенальти.))) И никто не обижался. Это игра...
Пацанами играли "в стеночку". Просто лупили мячом в стену, а следующий должен был тоже в неё попасть. И так далее. Хоть прямо, хоть криво.
Проигравших "расстреливали" тем же мячом у стенки. И они стояли буквой Г, мягким местом к пенальти.))) И никто не обижался. Это игра...
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