Карл XVII Густав. Ибрагимович назвал себя королем Швеции

Нападающий «Милана» сыграл матч за национальную сборной Швеции в отборе на ЧМ-2022. Златан сделал голевую передачу в игре с Грузией (1:0).
После игры 39-летний форвард назвал себя новым королем Швеции.
«Карл XVII Густав», — подписал своё фото Ибрагимович.
Отметим, что действующим королем Швеции является Карл XVI Густав.
Ранее сообщалось, что Ибрагимович стал самым возрастным игроком в истории сборной Швеции.
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Источник — Sport.ua
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