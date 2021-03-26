Карл XVII Густав. Ибрагимович назвал себя королем Швеции

Звездный нападающий вернулся в сборную Швеции

  • 26.03.2021 07:30
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Карл XVII Густав. Ибрагимович назвал себя королем Швеции
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Милана» сыграл матч за национальную сборной Швеции в отборе на ЧМ-2022. Златан сделал голевую передачу в игре с Грузией (1:0).

После игры 39-летний форвард назвал себя новым королем Швеции.

«Карл XVII Густав», — подписал своё фото Ибрагимович.

Отметим, что действующим королем Швеции является Карл XVI Густав.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович стал самым возрастным игроком в истории сборной Швеции.

 

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Источник — Sport.ua

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