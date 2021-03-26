Реал Фарма подписала контракт с экс-рекордсменом Второй лиги

Соглашение Александра Бураховича рассчитано до конца сезона

  • 26.03.2021 01:58
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Реал Фарма подписала контракт с экс-рекордсменом Второй лиги
© МФК Николаев. Александр Бурахович

Полузащитник Александр Бурахович, остававшийся с ноября без команды, подписал контракт с «Реал Фармой». Соглашение рассчитано до конца сезона. 

20-летний Бурахович – воспитанник школы «Зари». С весны 2016 года находился в системе «Николаева», в сезоне 2017/18 стал самым молодым участником чемпионата Второй лиги, сыграв за «Николаев-2» в возрасте 17 лет и 325 дней. В нынешнем сезоне Второй лиги провел 6 матчей. 

«Реал Фарма» в первом официальном поединке 2021 года проиграла в Запорожье «Металлургу» (1:3). С 9 очками команда занимает 10-е место в группе Б.

27 марта «аптекари» сыграют на выезде с «Кривбассом».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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