Реал Фарма подписала контракт с экс-рекордсменом Второй лиги

Полузащитник Александр Бурахович, остававшийся с ноября без команды, подписал контракт с «Реал Фармой». Соглашение рассчитано до конца сезона.

20-летний Бурахович – воспитанник школы «Зари». С весны 2016 года находился в системе «Николаева», в сезоне 2017/18 стал самым молодым участником чемпионата Второй лиги, сыграв за «Николаев-2» в возрасте 17 лет и 325 дней. В нынешнем сезоне Второй лиги провел 6 матчей.

«Реал Фарма» в первом официальном поединке 2021 года проиграла в Запорожье «Металлургу» (1:3). С 9 очками команда занимает 10-е место в группе Б.

27 марта «аптекари» сыграют на выезде с «Кривбассом».