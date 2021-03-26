Реал Фарма подписала контракт с экс-рекордсменом Второй лиги

Полузащитник Александр Бурахович, остававшийся с ноября без команды, подписал контракт с «Реал Фармой». Соглашение рассчитано до конца сезона.
20-летний Бурахович – воспитанник школы «Зари». С весны 2016 года находился в системе «Николаева», в сезоне 2017/18 стал самым молодым участником чемпионата Второй лиги, сыграв за «Николаев-2» в возрасте 17 лет и 325 дней. В нынешнем сезоне Второй лиги провел 6 матчей.
«Реал Фарма» в первом официальном поединке 2021 года проиграла в Запорожье «Металлургу» (1:3). С 9 очками команда занимает 10-е место в группе Б.
27 марта «аптекари» сыграют на выезде с «Кривбассом».
Источник — Meta-ratings.com.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.