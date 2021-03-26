Лугано. Стаховский и Молчанов пробились в парный полуфинал челленджера

Украинские теннисисты Сергей Стаховский и Денис Молчанов одержали очередную победу на челленджере, который проходит в швейцарском Лугано.
В четвертьфинальном поединке украинцы на чемпионском тай-брейке сломили сопротивление немецкого дуэта Юлиан Ленц / Даниэль Мазур.
1/4 финала
Денис Молчанов / Сергей Стаховский – Юлиан Ленц / Даниэль Мазур – 7:5, 3:6, 14-12
В полуфинале Молчанов и Стаховский сыграют против польской пары Шимон Вальков / Ян Зелински.
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Источник — Sport.ua
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