Манчестер Юнайтед предложит новый контракт Сульшеру

Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено в ближайшее время продлить контракт с главным тренером команды Оле Гуннаром Сульшером.

Нынешнее соглашение действует до лета 2022 года. Новое будет рассчитано до 2024 года.

Также норвежского специалиста ждет существенное повышение зарплаты: с 7 до 10 миллионов фунтов стерлингов в год.

Сульшер возглавляет «Манчестер Юнайтед» с декабря 2018 года. Сейчас команда идет второй в турнирной таблице АПЛ и вышла в четвертьфинал Лиги Европы.