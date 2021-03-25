Манчестер Юнайтед предложит новый контракт Сульшеру

Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено в ближайшее время продлить контракт с главным тренером команды Оле Гуннаром Сульшером.
Нынешнее соглашение действует до лета 2022 года. Новое будет рассчитано до 2024 года.
Также норвежского специалиста ждет существенное повышение зарплаты: с 7 до 10 миллионов фунтов стерлингов в год.
Сульшер возглавляет «Манчестер Юнайтед» с декабря 2018 года. Сейчас команда идет второй в турнирной таблице АПЛ и вышла в четвертьфинал Лиги Европы.
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Источник — Daily Mail
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