Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Кризис в Шахтере только усугубляется»

Экс-тренер «Волыни» Виталий Кварцяный поделился своим мнением по поводу неудачных результатов «Шахтера» во второй половине нынешнего сезона:
«Шахтер» дезорганизованный. Причем давно, еще с контрольных матчей зимой. Коллективной идеи не видно, есть набор определенных особенностей. Вся осень и зима прошли под лозунгом: «Мы дважды обыграли «Реал». Но я смотрел тот «Реал», Каземиро вышел будто медведь после спячки. Пока Зидан сделал замены и игроки проснулись, игру уже сделали.
Зимой команда была недотренерованная. Такой и вошла в сезон. Проблемы на футбольном поле вызвали проблемы внутри команды. Начали вылезать наружу конфликты, о которых раньше и подумать не могли. Кризис в «Шахтере только усугубляется».
Источник — Газета по-украински
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Кстати, идеальный вариант для Шахты - уж кто-кто, а ВВК сходу наведет дисциплину! Пинками выгонит Тайсона из туалета, да и остальных живо научит родную копанку любить.
Кстати, идеальный вариант для Шахты - уж кто-кто, а ВВК сходу наведет дисциплину! Пинками выгонит Тайсона из туалета, да и остальных живо научит родную копанку любить.
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