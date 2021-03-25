Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Кризис в Шахтере только усугубляется»

Одиозный тренер – о проблемах донецкого «Шахтера»

  • 25.03.2021 21:37
  • 2280 просмотров
  • 10 комментариев
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Кризис в Шахтере только усугубляется»
© ТК Футбол. Виталий Кварцяный

Экс-тренер «Волыни» Виталий Кварцяный поделился своим мнением по поводу неудачных результатов «Шахтера» во второй половине нынешнего сезона:

«Шахтер» дезорганизованный. Причем давно, еще с контрольных матчей зимой. Коллективной идеи не видно, есть набор определенных особенностей. Вся осень и зима прошли под лозунгом: «Мы дважды обыграли «Реал». Но я смотрел тот «Реал», Каземиро вышел будто медведь после спячки. Пока Зидан сделал замены и игроки проснулись, игру уже сделали.

Зимой команда была недотренерованная. Такой и вошла в сезон. Проблемы на футбольном поле вызвали проблемы внутри команды. Начали вылезать наружу конфликты, о которых раньше и подумать не могли. Кризис в «Шахтере только усугубляется».

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Источник — Газета по-украински

(17 голосов)

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Комментарии
    Andre066
    online
      Andre066, 25.03.2021 22:36
    +1
    grig, 25.03.2021 22:30
    А вот президент УЕФА сказал, что "Шахтер" сейчас демонстрирует фантастический прогресс.
    Кротоферма вообще сказочное царство основано на деньгах и политике.. Вы шо тамЯнык с космонавтом тусил до НЛО не далеко им - кротам.
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 25.03.2021 22:30
    +2
    А вот президент УЕФА сказал, что "Шахтер" сейчас демонстрирует фантастический прогресс.
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 25.03.2021 22:29
    +2
    Правильно кроты подтвердят еще не дннг
    Ссылка
    introvert
      introvert, 25.03.2021 22:21
    +3
    Тонкий намек: ребята, ловите момент, пока я свободен!
    Кстати, идеальный вариант для Шахты - уж кто-кто, а ВВК сходу наведет дисциплину! Пинками выгонит Тайсона из туалета, да и остальных живо научит родную копанку любить.
    Ссылка
    Panda1818
    online
      Panda1818, 25.03.2021 22:20
    0
    HELLO, IT'S ME, 25.03.2021 22:16
    Раз в пять лет можно.
    Плаксик, основной аккаунт опять забанид
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    Panda1818
    online
      Panda1818, 25.03.2021 22:19
    +1
    forestcat, 25.03.2021 22:14
    Это не кризис , это фантастический прогресс
    Ну да, пару месяцев назад все землеройки возмущались как это их тренер не лучший, ведь они Реал обыграли. А сейчас с Зарей за второе бороться будут
    Ссылка
    HELLO, IT'S ME
    online
      HELLO, IT'S ME, 25.03.2021 22:16
    -3
    Раз в пять лет можно.
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 25.03.2021 22:14
    +3
    Это не кризис , это фантастический прогресс
    Ссылка
    Panda1818
    online
      Panda1818, 25.03.2021 22:10
    +4
    Кварц не доводи максика-плаксика до нервного срыва
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 25.03.2021 21:44
    +1
    Не может быть!!! Шахтер - лучшая команда восточной Европы!!!
    Ссылка
    Panda1818
    online
      Panda1818, 25.03.2021 22:10
    +4
    Кварц не доводи максика-плаксика до нервного срыва
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 25.03.2021 22:21
    +3
    Тонкий намек: ребята, ловите момент, пока я свободен!
    Кстати, идеальный вариант для Шахты - уж кто-кто, а ВВК сходу наведет дисциплину! Пинками выгонит Тайсона из туалета, да и остальных живо научит родную копанку любить.
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 25.03.2021 22:14
    +3
    Это не кризис , это фантастический прогресс
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 25.03.2021 22:30
    +2
    А вот президент УЕФА сказал, что "Шахтер" сейчас демонстрирует фантастический прогресс.
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 25.03.2021 22:29
    +2
    Правильно кроты подтвердят еще не дннг
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 25.03.2021 22:36
    +1
    grig, 25.03.2021 22:30
    А вот президент УЕФА сказал, что "Шахтер" сейчас демонстрирует фантастический прогресс.
    Кротоферма вообще сказочное царство основано на деньгах и политике.. Вы шо тамЯнык с космонавтом тусил до НЛО не далеко им - кротам.
    Ссылка
    Panda1818
    online
      Panda1818, 25.03.2021 22:19
    +1
    forestcat, 25.03.2021 22:14
    Это не кризис , это фантастический прогресс
    Ну да, пару месяцев назад все землеройки возмущались как это их тренер не лучший, ведь они Реал обыграли. А сейчас с Зарей за второе бороться будут
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 25.03.2021 21:44
    +1
    Не может быть!!! Шахтер - лучшая команда восточной Европы!!!
    Ссылка
    Panda1818
    online
      Panda1818, 25.03.2021 22:20
    0
    HELLO, IT'S ME, 25.03.2021 22:16
    Раз в пять лет можно.
    Плаксик, основной аккаунт опять забанид
    Ссылка
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