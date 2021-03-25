Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Кризис в Шахтере только усугубляется»

Экс-тренер «Волыни» Виталий Кварцяный поделился своим мнением по поводу неудачных результатов «Шахтера» во второй половине нынешнего сезона:

«Шахтер» дезорганизованный. Причем давно, еще с контрольных матчей зимой. Коллективной идеи не видно, есть набор определенных особенностей. Вся осень и зима прошли под лозунгом: «Мы дважды обыграли «Реал». Но я смотрел тот «Реал», Каземиро вышел будто медведь после спячки. Пока Зидан сделал замены и игроки проснулись, игру уже сделали.

Зимой команда была недотренерованная. Такой и вошла в сезон. Проблемы на футбольном поле вызвали проблемы внутри команды. Начали вылезать наружу конфликты, о которых раньше и подумать не могли. Кризис в «Шахтере только усугубляется».