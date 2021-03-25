УПЛ – в топ-20 лучших лиг мира прошлого десятилетия

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших лиг прошлого десятилетия (2011 - 2020 годы).
Лучшей были признана испанская Ла Лига. Украинская Премьер-лига заняла в рейтинге 16-е место:
1. Испания (11988 очков).
2. Англия (10498).
3. Бразилия (9851).
4. Италия (9787,5).
5. Германия (9118).
6. Аргентина (8639).
7. Франция (8594).
8. Колумбия (7672).
9. Португалия (7217).
10. Парагвай (6922,5).
...
16. Украина (6053,5).
Ранее УПЛ не попала в топ-20 лиг за 2020 год.
Источник — IFFHS
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