УПЛ – в топ-20 лучших лиг мира прошлого десятилетия

Лучшей была признана испанская Ла Лига

  • 25.03.2021 20:52
  • 1182 просмотра
  • 3 комментария
УПЛ – в топ-20 лучших лиг мира прошлого десятилетия

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших лиг прошлого десятилетия (2011 - 2020 годы).

Лучшей были признана испанская Ла Лига. Украинская Премьер-лига заняла в рейтинге 16-е место:

1. Испания (11988 очков).

2. Англия (10498).

3. Бразилия (9851).

4. Италия (9787,5).

5. Германия (9118).

6. Аргентина (8639).

7. Франция (8594).

8. Колумбия (7672).

9. Португалия (7217).

10. Парагвай (6922,5).

...

16. Украина (6053,5).

Ранее УПЛ не попала в топ-20 лиг за 2020 год.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — IFFHS

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 25.03.2021 21:12
    0
    Ссылка
    MAks7777⚒
    online
      MAks7777⚒, 25.03.2021 21:06
    -1
    Ещё упл уровень
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 25.03.2021 20:53
    0
    Нормально еще
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 25.03.2021 21:12
    0
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 25.03.2021 20:53
    0
    Нормально еще
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности