Президент УЕФА: «Шахтер демонстрирует фантастический прогресс»

Президент УЕФА Александер Чеферин в интервью клубному каналу «Шахтера» поделился мнением по поводу донецкого клуба:

– Александер, насколько, по вашим ощущениям, прогрессирует ФК «Шахтер»? Помните ли вы первый сезон «горняков» в Лиге чемпионов? Что изменилось с тех пор?

– Да, «Шахтер» демонстрирует фантастический прогресс. Я наблюдал за клубом в финальной части Лиги Европы в прошлом сезоне – некоторые матчи были просто великолепны! У вас отличная команда, насколько я наслышан, очень хороший президент и замечательный директор по футболу Дарио Срна. Мне нравится «Шахтер». Надеюсь, что команда будет максимально успешно выступать и в будущем. Клуб здорово развивается, особенно с учетом того, что до сих пор отсутствует возможность играть дома. Намного труднее постоянно перемещаться, чтобы проводить как домашние, так и выездные матчи, и при этом играть хорошо.

– Дарио Срна – легенда «Шахтера». Что можете сказать о нем как о футболисте, о стиле игры?

– Дарио все еще мог бы играть – до сих пор в форме. Он великолепный футболист и в то же время отлично справляется с нынешней работой директора по футболу. Я очень уважаю Дарио. Он отличный директор по футболу и мой друг.

– Расскажите немного о реформе Лиги чемпионов: это будет переход в 2024 году на так называемую швейцарскую систему? Не повлечет ли он сложности для клубов не из ведущих чемпионатов?

– Сегодня в основном турнире участвуют 32 клуба, а с введением реформы их станет 36. То есть пройти квалификацию смогут те же, плюс еще 4 участника. Но мы иногда сталкиваемся с типичным популизмом и неправильным толкованием самой идеи. А она великолепна: шансов пройти у вас будет еще больше, поскольку больше команд будет участвовать. А те, кто говорит, что это может стать проблемой, скорее всего, не слушают внимательно или же не понимают сути реформы.