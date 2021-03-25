Президент УЕФА: «Шахтер демонстрирует фантастический прогресс»

Александер Чеферин поделился своим мнением по поводу «Шахтера»

  • 25.03.2021 19:43
  • 1037 просмотров
  • 18 комментариев
Президент УЕФА: «Шахтер демонстрирует фантастический прогресс»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Чеферин

Президент УЕФА Александер Чеферин в интервью клубному каналу «Шахтера» поделился мнением по поводу донецкого клуба:

– Александер, насколько, по вашим ощущениям, прогрессирует ФК «Шахтер»? Помните ли вы первый сезон «горняков» в Лиге чемпионов? Что изменилось с тех пор?
– Да, «Шахтер» демонстрирует фантастический прогресс. Я наблюдал за клубом в финальной части Лиги Европы в прошлом сезоне – некоторые матчи были просто великолепны! У вас отличная команда, насколько я наслышан, очень хороший президент и замечательный директор по футболу Дарио Срна. Мне нравится «Шахтер». Надеюсь, что команда будет максимально успешно выступать и в будущем. Клуб здорово развивается, особенно с учетом того, что до сих пор отсутствует возможность играть дома. Намного труднее постоянно перемещаться, чтобы проводить как домашние, так и выездные матчи, и при этом играть хорошо.

– Дарио Срна – легенда «Шахтера». Что можете сказать о нем как о футболисте, о стиле игры?
– Дарио все еще мог бы играть – до сих пор в форме. Он великолепный футболист и в то же время отлично справляется с нынешней работой директора по футболу. Я очень уважаю Дарио. Он отличный директор по футболу и мой друг.

– Расскажите немного о реформе Лиги чемпионов: это будет переход в 2024 году на так называемую швейцарскую систему? Не повлечет ли он сложности для клубов не из ведущих чемпионатов?
– Сегодня в основном турнире участвуют 32 клуба, а с введением реформы их станет 36. То есть пройти квалификацию смогут те же, плюс еще 4 участника. Но мы иногда сталкиваемся с типичным популизмом и неправильным толкованием самой идеи. А она великолепна: шансов пройти у вас будет еще больше, поскольку больше команд будет участвовать. А те, кто говорит, что это может стать проблемой, скорее всего, не слушают внимательно или же не понимают сути реформы.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
    Forever_smart_13
    online
      Forever_smart_13, 25.03.2021 20:09
    -2
    Фаны голубой лагуны негодуют, что об их помойке ни слова
    Ссылка
    Forever_smart_13
    online
      Forever_smart_13, 25.03.2021 20:07
    -2
    forestcat, 25.03.2021 20:03
    Ты запятую не там поставила
    Нужно было :» додик я , не макс»
    Целофанновый пакет, поучи свою бабушку пунктуации
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 25.03.2021 20:06
    +3
    alefteev77, 25.03.2021 20:04
    Реал 2 раза проиграл, теперь вот президент УЕФА такие прелести вещает - странные дела творятся в футбольном царстве.
    Чеферин же сам позвонил в пресс службу шахтёра и попросишься выразить своё восхищение шахтером и хорватской стюардесской
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 25.03.2021 20:06
    +2
    Если "Шахтер" и дальше будет "прогрессироват"ь такими темпами - то думаю, что через пару лет вообще может и в первую лигу вылететь. А там же "Агробизнес".
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 25.03.2021 20:05
    +3
    Не , ну в свете последних игр я бы понял если бы это интервью выложила пресс - служба Динамо Киев ....
    Но сами ржавые , не , самоирония это конечно хорошо, но они же явно не ее добивались
    ——
    А вообще как же похож шахтёр на рашку своей пропагандой - обосрались на всех фронтах - сразу нате сладкие , иллюзорные речи о мнимом величии, особенном пути и непоколебимом духе
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 25.03.2021 20:04
    0
    Реал 2 раза проиграл, теперь вот президент УЕФА такие прелести вещает - странные дела творятся в футбольном царстве.
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 25.03.2021 20:03
    +2
    Forever_smart_13, 25.03.2021 20:01
    Додик, я не Макс и никогда им не был
    Ты запятую не там поставила
    Нужно было :» додик я , не макс»
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 25.03.2021 20:02
    +3

    Надеюсь этот прогресс , как в 21 году затянется на долгие годы
    Ссылка
    Forever_smart_13
    online
      Forever_smart_13, 25.03.2021 20:01
    -2
    grifon, 25.03.2021 20:00
    максику прикинь є, і він лідер УПЛ якщо не знаєшь
    Додик, я не Макс и никогда им не был
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 25.03.2021 20:00
    0
    максику прикинь є, і він лідер УПЛ якщо не знаєшь
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 25.03.2021 19:59
    -2
    Вспомнился "отрицательный рост" доходов населения на педорашке
    Ссылка
    Forever_smart_13
    online
      Forever_smart_13, 25.03.2021 19:59
    -5
    – Александер и последний вопрос: что вы знаете о динамо киев?
    – а что до сих пор ещё есть такой клюб???
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 25.03.2021 19:56
    0
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 25.03.2021 19:54
    +4
    Троллинг удался
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 25.03.2021 19:53
    +2
    а чому немае питання про технарь Швейцарии?
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 25.03.2021 19:49
    0
    mvv71ua, 25.03.2021 19:47
    Цікаво, які матчі він дивився! Чи знає тренера, склад!!! Фуфло!!!
    Мабуть йдеться про матчі з Бенфікою, Вольфсбургом та Базелем.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 25.03.2021 19:48
    -5
    Приємно!
    Ссылка
    mvv71ua
    online
      mvv71ua, 25.03.2021 19:47
    +6
    Цікаво, які матчі він дивився! Чи знає тренера, склад!!! Фуфло!!!
    Ссылка
    mvv71ua
    online
      mvv71ua, 25.03.2021 19:47
    +6
    Цікаво, які матчі він дивився! Чи знає тренера, склад!!! Фуфло!!!
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 25.03.2021 19:54
    +4
    Троллинг удался
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 25.03.2021 20:06
    +3
    alefteev77, 25.03.2021 20:04
    Реал 2 раза проиграл, теперь вот президент УЕФА такие прелести вещает - странные дела творятся в футбольном царстве.
    Чеферин же сам позвонил в пресс службу шахтёра и попросишься выразить своё восхищение шахтером и хорватской стюардесской
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 25.03.2021 20:05
    +3
    Не , ну в свете последних игр я бы понял если бы это интервью выложила пресс - служба Динамо Киев ....
    Но сами ржавые , не , самоирония это конечно хорошо, но они же явно не ее добивались
    ——
    А вообще как же похож шахтёр на рашку своей пропагандой - обосрались на всех фронтах - сразу нате сладкие , иллюзорные речи о мнимом величии, особенном пути и непоколебимом духе
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 25.03.2021 20:02
    +3

    Надеюсь этот прогресс , как в 21 году затянется на долгие годы
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 25.03.2021 20:06
    +2
    Если "Шахтер" и дальше будет "прогрессироват"ь такими темпами - то думаю, что через пару лет вообще может и в первую лигу вылететь. А там же "Агробизнес".
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 25.03.2021 20:03
    +2
    Forever_smart_13, 25.03.2021 20:01
    Додик, я не Макс и никогда им не был
    Ты запятую не там поставила
    Нужно было :» додик я , не макс»
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 25.03.2021 19:53
    +2
    а чому немае питання про технарь Швейцарии?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 25.03.2021 20:04
    0
    Реал 2 раза проиграл, теперь вот президент УЕФА такие прелести вещает - странные дела творятся в футбольном царстве.
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 25.03.2021 20:00
    0
    максику прикинь є, і він лідер УПЛ якщо не знаєшь
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 25.03.2021 19:56
    0
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 25.03.2021 19:49
    0
    mvv71ua, 25.03.2021 19:47
    Цікаво, які матчі він дивився! Чи знає тренера, склад!!! Фуфло!!!
    Мабуть йдеться про матчі з Бенфікою, Вольфсбургом та Базелем.
    Ссылка
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