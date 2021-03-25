Президент УЕФА: «Шахтер демонстрирует фантастический прогресс»

Президент УЕФА Александер Чеферин в интервью клубному каналу «Шахтера» поделился мнением по поводу донецкого клуба:
– Александер, насколько, по вашим ощущениям, прогрессирует ФК «Шахтер»? Помните ли вы первый сезон «горняков» в Лиге чемпионов? Что изменилось с тех пор?
– Да, «Шахтер» демонстрирует фантастический прогресс. Я наблюдал за клубом в финальной части Лиги Европы в прошлом сезоне – некоторые матчи были просто великолепны! У вас отличная команда, насколько я наслышан, очень хороший президент и замечательный директор по футболу Дарио Срна. Мне нравится «Шахтер». Надеюсь, что команда будет максимально успешно выступать и в будущем. Клуб здорово развивается, особенно с учетом того, что до сих пор отсутствует возможность играть дома. Намного труднее постоянно перемещаться, чтобы проводить как домашние, так и выездные матчи, и при этом играть хорошо.
– Дарио Срна – легенда «Шахтера». Что можете сказать о нем как о футболисте, о стиле игры?
– Дарио все еще мог бы играть – до сих пор в форме. Он великолепный футболист и в то же время отлично справляется с нынешней работой директора по футболу. Я очень уважаю Дарио. Он отличный директор по футболу и мой друг.
– Расскажите немного о реформе Лиги чемпионов: это будет переход в 2024 году на так называемую швейцарскую систему? Не повлечет ли он сложности для клубов не из ведущих чемпионатов?
– Сегодня в основном турнире участвуют 32 клуба, а с введением реформы их станет 36. То есть пройти квалификацию смогут те же, плюс еще 4 участника. Но мы иногда сталкиваемся с типичным популизмом и неправильным толкованием самой идеи. А она великолепна: шансов пройти у вас будет еще больше, поскольку больше команд будет участвовать. А те, кто говорит, что это может стать проблемой, скорее всего, не слушают внимательно или же не понимают сути реформы.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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Нужно было :» додик я , не макс»
Но сами ржавые , не , самоирония это конечно хорошо, но они же явно не ее добивались
——
А вообще как же похож шахтёр на рашку своей пропагандой - обосрались на всех фронтах - сразу нате сладкие , иллюзорные речи о мнимом величии, особенном пути и непоколебимом духе
Нужно было :» додик я , не макс»
Надеюсь этот прогресс , как в 21 году затянется на долгие годы
– а что до сих пор ещё есть такой клюб???
Но сами ржавые , не , самоирония это конечно хорошо, но они же явно не ее добивались
——
А вообще как же похож шахтёр на рашку своей пропагандой - обосрались на всех фронтах - сразу нате сладкие , иллюзорные речи о мнимом величии, особенном пути и непоколебимом духе
Надеюсь этот прогресс , как в 21 году затянется на долгие годы
Нужно было :» додик я , не макс»
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