ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 продлил контракт перспективного хавбека

Официальный сайт клуба УПЛ «Днепр-1» объявил о подписании нового контракта с атакующим полузащитником Александром Назаренко.
Теперь договор игрока рассчитан до конца 2023 года.
21-летний Назаренко в составе «Днепра-1» провел 77 матчей и забил 16 голов. В нынешнем сезоне УПЛ у него 17 матчей и 4 гола.
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Источник — СК Днепр-1
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