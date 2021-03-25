Заря возобновила тренировки

Луганская «Заря» в связи с перерывом на матчи сборных получила несколько выходных после игры 19-го тура УПЛ с «Колосом» (0:1).
В четверг, 25 марта, выходные закончились, и футболисты «Зари» собрались на базе, проведя тренировочное занятие.
Аллахъяр Сайядманеш находится в расположении сборной Ирана, Джоель Абу Ханна в сборной Израиля, Андрейс Цыганикс в стане сборной Латвии, а Никола Василь — в сборной Боснии и Герцеговины. Так же в сборной Украины U-21 находится Даниил Алефиренко.
В планах у луганчан работа в режиме одноразовых тренировок. Товарищеские матчи не запланированы.
Источник — ФК Заря
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