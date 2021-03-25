Заря возобновила тренировки

Луганская команда готовится к будущим матчам

  • 25.03.2021 18:29
  • 320 просмотров
  • 0 комментариев
Заря возобновила тренировки
© ФК Заря Луганск

Луганская «Заря» в связи с перерывом на матчи сборных получила несколько выходных после игры 19-го тура УПЛ с «Колосом» (0:1).

В четверг, 25 марта, выходные закончились, и футболисты «Зари» собрались на базе, проведя тренировочное занятие.

Аллахъяр Сайядманеш находится в расположении сборной Ирана, Джоель Абу Ханна в сборной Израиля, Андрейс Цыганикс в стане сборной Латвии, а Никола Василь — в сборной Боснии и Герцеговины. Так же в сборной Украины U-21 находится Даниил Алефиренко.

В планах у луганчан работа в режиме одноразовых тренировок. Товарищеские матчи не запланированы.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Заря

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности