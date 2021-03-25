На просмотре во Львове два свободных агента

В среду, 24 марта, футболисты «Львова» начали подготовку к календарному поединку чемпионата УПЛ с «Днепром-1», который состоится 2 апреля.

28 марта подопечные Анатолия Бессмертного проведут контрольный поединок с аматорской командой «Феникс-Стефано», выступающей в первенстве Львовской области. В нем планируется участие и двух потенциальных новичков из числа свободных агентов.

В тренировочном лагере «горожан» отсутствуют четыре легионера: Энес Махмутович и Донатас Казлаускас находятся в расположении сборных Люксембурга и Литвы соответственно, а Ренан и Михоби травмированы. Они возобновят тренировочный процесс в середине следующей недели.

«Львов» занимает 12-е место в УПЛ, набрав 15 очков и имея игру в запасе.