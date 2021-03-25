Александр КАРАВАЕВ: «Нам сразу дали понять, что с Францией сыграем иначе»

Защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал, что со старта сбора тренерский штаб Андрея Шевченко готовил команду к игре с Францией.
Украина сыграла с непривычной схемой в три центральных защитника, добившись ничьей 1:1.
«С первого дня сбора тренерский штаб дал понять, что будем играть немного иначе. Нужно было перестроиться».
«Все зависело от нас, от того, чтобы мы в голове это приняли и исполнили на футбольном поле», - сказал Караваев.
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Источник — Футбол 1/2/3
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