Александр КАРАВАЕВ: «Нам сразу дали понять, что с Францией сыграем иначе»

Защитник прокомментировал успех в матче отбора ЧМ-2022

  • 25.03.2021 17:21
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Александр КАРАВАЕВ: «Нам сразу дали понять, что с Францией сыграем иначе»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал, что со старта сбора тренерский штаб Андрея Шевченко готовил команду к игре с Францией.

Украина сыграла с непривычной схемой в три центральных защитника, добившись ничьей 1:1.

«С первого дня сбора тренерский штаб дал понять, что будем играть немного иначе. Нужно было перестроиться».

«Все зависело от нас, от того, чтобы мы в голове это приняли и исполнили на футбольном поле», - сказал Караваев.

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Источник — Футбол 1/2/3

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