Александр КАРАВАЕВ: «Нам сразу дали понять, что с Францией сыграем иначе»

Защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал, что со старта сбора тренерский штаб Андрея Шевченко готовил команду к игре с Францией.

Украина сыграла с непривычной схемой в три центральных защитника, добившись ничьей 1:1.

«С первого дня сбора тренерский штаб дал понять, что будем играть немного иначе. Нужно было перестроиться».

«Все зависело от нас, от того, чтобы мы в голове это приняли и исполнили на футбольном поле», - сказал Караваев.