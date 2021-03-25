Днепр-1 отказался от спарринга с Александрией

Днепровская команда готовится к поединку 20-го тура УПЛ со «Львовом»

  • 25.03.2021 15:32
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Днепр-1 отказался от спарринга с Александрией
© СК Днепр-1

Днепровский «Днепр-1» после нескольких дней отдыха, которые предоставил подопечным главный тренер команды Игор Йовичевич, возобновил тренировочный процесс.

В эти дни основная команда будет тренироваться без пяти сборников. В национальную команду отправился Артем Довбик, в молодежной команде на турнире в Турции находятся Арсений Батагов, Мирослав Зновенко, Егор Ярмолюк и Александр Назаренко.

«Днепр-1» в субботу, 27 марта, планировал сыграть спарринг против «Александрии» на «Днепр-Арене». Этот контрольный матч был отменен.

В 20-м туре УПЛ «Днепр-1» второго апреля примет на своем поле ФК «Львов». Ранее стало известно, что из-за карантинных ограничений этот матч пройдет на «Днепр-Арене» без зрителей.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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