Днепр-1 отказался от спарринга с Александрией

Днепровский «Днепр-1» после нескольких дней отдыха, которые предоставил подопечным главный тренер команды Игор Йовичевич, возобновил тренировочный процесс.

В эти дни основная команда будет тренироваться без пяти сборников. В национальную команду отправился Артем Довбик, в молодежной команде на турнире в Турции находятся Арсений Батагов, Мирослав Зновенко, Егор Ярмолюк и Александр Назаренко.

«Днепр-1» в субботу, 27 марта, планировал сыграть спарринг против «Александрии» на «Днепр-Арене». Этот контрольный матч был отменен.

В 20-м туре УПЛ «Днепр-1» второго апреля примет на своем поле ФК «Львов». Ранее стало известно, что из-за карантинных ограничений этот матч пройдет на «Днепр-Арене» без зрителей.