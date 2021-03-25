Зависит от формы Вербича. Динамо может подписать хорватского вингера

Кристиан Ловрич все еще в сфере интересов киевлян

  • 25.03.2021 15:51
  • 4087 просмотров
  • 7 комментариев
Зависит от формы Вербича. Динамо может подписать хорватского вингера
© twitter.com/croatiafooty

По информации ТаТоТаке, «Динамо» Киев сохраняет интерес к хорватскому вингеру Кристиану Ловричу, который выступает за «Горицу».

Ранее клубам не удалось договориться о трансферной стоимости, однако «Динамо» вернется к вопросу, если Беньямин Вербич не будет показывать былой уровень.

Словенский атакующий хавбек сейчас восстанавливается после травмы.

Если Вербич не сможет снова быть одним из лидеров команды, то «Динамо» рассмотрит возможность приобрести Ловрича. Этим трансфером занимается Огнен Вукоевич.

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Источник — ТаТоТаке

(5 голосов)

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Комментарии
    Forever_smart_13
    online
      Forever_smart_13, 25.03.2021 17:07
    0
    AgroZaryaRomaLviv, 25.03.2021 16:55
    Ти ж наче чистий? Чи в тебе є ще якісь аккаунти
    Ты наверное на сайте без году неделя, раз задаёшься таким глупым вопросом про мои аккаунты. Я ВСЕГДА был под одним аккаунтом начинающимся на Forever.....
    Неужели ты настолько туп, что по стилистике и риторике не отличаешь аккаунты??
    Ссылка
    AgroZaryaRomaLviv
    online
      AgroZaryaRomaLviv, 25.03.2021 16:55
    +1
    Forever_smart_13, 25.03.2021 16:45
    Ув. модерация сайта.
    Почему вы постоянно баните за оскобление киевского клуба, но никак НЕ реагируете на оскорбления клуба Шахтёр??
    Вы если ведёте политику толерантности, то будьте любезны следовать своим -же правилам и НЕ делать исключения для избранных. Иначе ЗАЧЕМ и ДЛЯ КОГО тогда ваши правила???
    Ти ж наче чистий? Чи в тебе є ще якісь аккаунти
    Ссылка
    Forever_smart_13
    online
      Forever_smart_13, 25.03.2021 16:45
    -3
    Ув. модерация сайта.
    Почему вы постоянно баните за оскобление киевского клуба, но никак НЕ реагируете на оскорбления клуба Шахтёр??
    Вы если ведёте политику толерантности, то будьте любезны следовать своим -же правилам и НЕ делать исключения для избранных. Иначе ЗАЧЕМ и ДЛЯ КОГО тогда ваши правила???
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 25.03.2021 16:14
    +5
    Forever_smart_13, 25.03.2021 16:02
    2121 год.
    Кристиан Ловрич все еще в сфере интересов киевлян
    А шлюхтьор все ще думає,що він - найкращий клуб України
    Ссылка
    Forever_smart_13
    online
      Forever_smart_13, 25.03.2021 16:02
    +1
    2121 год.
    Кристиан Ловрич все еще в сфере интересов киевлян
    Ссылка
    AgroZaryaRomaLviv
    online
      AgroZaryaRomaLviv, 25.03.2021 16:00
    +3
    Це той за кого Суркіс не захотів переплачувати 200 тис. євро? І спокійно виплатив майже таку суму Львову за перемогу над Шахтарем. Економіст б*
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 25.03.2021 15:56
    +1
    бла-бла-бла...
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 25.03.2021 16:14
    +5
    Forever_smart_13, 25.03.2021 16:02
    2121 год.
    Кристиан Ловрич все еще в сфере интересов киевлян
    А шлюхтьор все ще думає,що він - найкращий клуб України
    Ссылка
    AgroZaryaRomaLviv
    online
      AgroZaryaRomaLviv, 25.03.2021 16:00
    +3
    Це той за кого Суркіс не захотів переплачувати 200 тис. євро? І спокійно виплатив майже таку суму Львову за перемогу над Шахтарем. Економіст б*
    Ссылка
    AgroZaryaRomaLviv
    online
      AgroZaryaRomaLviv, 25.03.2021 16:55
    +1
    Forever_smart_13, 25.03.2021 16:45
    Ув. модерация сайта.
    Почему вы постоянно баните за оскобление киевского клуба, но никак НЕ реагируете на оскорбления клуба Шахтёр??
    Вы если ведёте политику толерантности, то будьте любезны следовать своим -же правилам и НЕ делать исключения для избранных. Иначе ЗАЧЕМ и ДЛЯ КОГО тогда ваши правила???
    Ти ж наче чистий? Чи в тебе є ще якісь аккаунти
    Ссылка
    Forever_smart_13
    online
      Forever_smart_13, 25.03.2021 16:02
    +1
    2121 год.
    Кристиан Ловрич все еще в сфере интересов киевлян
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 25.03.2021 15:56
    +1
    бла-бла-бла...
    Ссылка
    Forever_smart_13
    online
      Forever_smart_13, 25.03.2021 17:07
    0
    AgroZaryaRomaLviv, 25.03.2021 16:55
    Ти ж наче чистий? Чи в тебе є ще якісь аккаунти
    Ты наверное на сайте без году неделя, раз задаёшься таким глупым вопросом про мои аккаунты. Я ВСЕГДА был под одним аккаунтом начинающимся на Forever.....
    Неужели ты настолько туп, что по стилистике и риторике не отличаешь аккаунты??
    Ссылка
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