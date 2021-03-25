Зависит от формы Вербича. Динамо может подписать хорватского вингера

По информации ТаТоТаке, «Динамо» Киев сохраняет интерес к хорватскому вингеру Кристиану Ловричу, который выступает за «Горицу».
Ранее клубам не удалось договориться о трансферной стоимости, однако «Динамо» вернется к вопросу, если Беньямин Вербич не будет показывать былой уровень.
Словенский атакующий хавбек сейчас восстанавливается после травмы.
Если Вербич не сможет снова быть одним из лидеров команды, то «Динамо» рассмотрит возможность приобрести Ловрича. Этим трансфером занимается Огнен Вукоевич.
Источник — ТаТоТаке
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Неужели ты настолько туп, что по стилистике и риторике не отличаешь аккаунты??
Почему вы постоянно баните за оскобление киевского клуба, но никак НЕ реагируете на оскорбления клуба Шахтёр??
Вы если ведёте политику толерантности, то будьте любезны следовать своим -же правилам и НЕ делать исключения для избранных. Иначе ЗАЧЕМ и ДЛЯ КОГО тогда ваши правила???
Почему вы постоянно баните за оскобление киевского клуба, но никак НЕ реагируете на оскорбления клуба Шахтёр??
Вы если ведёте политику толерантности, то будьте любезны следовать своим -же правилам и НЕ делать исключения для избранных. Иначе ЗАЧЕМ и ДЛЯ КОГО тогда ваши правила???
Кристиан Ловрич все еще в сфере интересов киевлян
Кристиан Ловрич все еще в сфере интересов киевлян
Кристиан Ловрич все еще в сфере интересов киевлян
Почему вы постоянно баните за оскобление киевского клуба, но никак НЕ реагируете на оскорбления клуба Шахтёр??
Вы если ведёте политику толерантности, то будьте любезны следовать своим -же правилам и НЕ делать исключения для избранных. Иначе ЗАЧЕМ и ДЛЯ КОГО тогда ваши правила???
Кристиан Ловрич все еще в сфере интересов киевлян
Неужели ты настолько туп, что по стилистике и риторике не отличаешь аккаунты??
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