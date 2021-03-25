Зависит от формы Вербича. Динамо может подписать хорватского вингера

По информации ТаТоТаке, «Динамо» Киев сохраняет интерес к хорватскому вингеру Кристиану Ловричу, который выступает за «Горицу».

Ранее клубам не удалось договориться о трансферной стоимости, однако «Динамо» вернется к вопросу, если Беньямин Вербич не будет показывать былой уровень.

Словенский атакующий хавбек сейчас восстанавливается после травмы.

Если Вербич не сможет снова быть одним из лидеров команды, то «Динамо» рассмотрит возможность приобрести Ловрича. Этим трансфером занимается Огнен Вукоевич.