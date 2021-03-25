Диего Коста намерен продолжить карьеру в Бенфике

32-летний испанский нападающий Диего Коста решил продолжить карьеру в Португалии.
Как отмечает El Mundo Deportivo, испанец договорился с «Бенфикой» о летнем переходе.
Ранее сообщалось, что португальский клуб предлагает Косте двухлетний контракт с зарплатой €3 миллиона за сезон и единоразовый бонус в размере €3 миллионов.
Напомним, что в декабре Коста покинул «Атлетико».
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Источник — El Mundo Deportivo
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