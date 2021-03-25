Сергей Стаховский – Виталий Сачко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 марта украинские теннисисты Сергей Стаховский (№193 ATP) и Виталий Сачко (№389 ATP) сразятся между собой на челленджере в швейцарском Лугано.



Время начала матча – 13:10 по Киеву.



В 1/4 финала лучшего из украинцев будет ждать победитель матча Роман Сафиуллин (№171 ATP) – Джек Сок (№259 ATP).